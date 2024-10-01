После восьми лет работы популярное кафе закрывает свои двери

„Мы бесконечно благодарны за гастрономические впечатления, которые были подарены за эти восемь лет, и желаем успехов создателям в их новых проектах,“ — заявила Aparaaditehas в социальных сетях.

Само заведение удалило свои аккаунты в соцсетях, а также больше не работает сайт Trikster Tihane.

В июне этого года кафе-ресторан сообщило своим клиентам, что уходит на двухнедельные летние каникулы, однако затем заведение продолжало работать в июле, августе и в первой половине сентября.

Trikster Tihane столкнулось с финансовыми трудностями еще во время кризиса, вызванного пандемией, когда предыдущий владелец заведения, предприятие общественного питания Mirko Traks — OÜ Toidutehas, обанкротился. Однако тогда ресторан не исчез с ресторанной сцены Тарту, и его управление перешло к всего 23-летней Май-Рийн Хярмасте.

Согласно годовому отчету Tehaseköök OÜ, которое управляло Trikster Tihane последние четыре года, прошлый финансовый год был завершен с выручкой в 425 000 евро и прибылью в 469 евро. За четыре года работы компания не смогла накопить значительных резервов: к концу прошлого года собственный капитал предприятия составлял 3300 евро.

По словам представителей Aparaaditehas, на месте закрытого ресторана скоро появится новый проект. „Поскольку нам не нравятся пустые помещения, до конца этого года на этом месте откроется новый захватывающий ресторан. Мы скоро поделимся информацией об этом. А пока приглашаем вас посетить наши другие заведения,“ — говорится в заявлении Aparaaditehas.