ФОТО | Стартует новый телепроект „Мой дом IKEA“: новый облик получат квартиры и дома жителей Эстонии!

Цель – показать, что дом может быть уникальным, именно таким, какой он есть

Ведущей передачи станет харизматичная певица и актриса Ханна Мартинсон. Телепроект вдохновлен видением IKEA и создан в сотрудничестве с TV3. В ходе телешоу обновят интерьеры жителей Эстонии - от Нымме и Кадриорга до Тарту и Мярьямаа.

„Видение IKEA – улучшить повседневную домашнюю жизнь множества людей. Это шоу о преображении жилья, выходящее на одном из самых популярных телеканалов Эстонии, поможет нам достичь широкой аудитории и вдохновить ее на модернизацию своих домов. Передача показывает не вычурные вещи, а жизнь такой, какая она есть. Профессиональные дизайнеры интерьеров IKEA будут преобразовывать настоящие дома и решать реальные проблемы, с которыми в Эстонии сталкиваются многие, давая полезные и продуманные советы“, - сказала руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере.

Она добавила, что в телепередаче будут рассматривать именно те задачи, с которыми сталкиваются многие жители Эстонии. Помимо прочего, в предстоящем сезоне особое внимание будет уделено организации домашнего пространства, поскольку согласно исследованиям IKEA, беспорядок и нехватка мест для хранения – одна из главных причин недовольства людей своим жильем. Зрители также смогут почерпнуть в шоу вдохновение, как обновить жилище без проведения капитального ремонта, используя лишь мебель и аксессуары.

Пристальное внимание будет уделено и обеспечению качественного сна. „Недавнее исследование IKEA показало, что более трети людей в стране по утрам редко чувствуют себя по-настоящему отдохнувшими, а четверть жителей Эстонии вообще не высыпаются. Дизайнеры интерьеров IKEA продемонстрируют, как создать уютную спальню, чтобы люди ждали ночного сна с нетерпением“, - рассказала Миквере.

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