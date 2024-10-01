ФОТО | Стартует новый телепроект „Мой дом IKEA“: новый облик получат квартиры и дома жителей Эстонии!
Завтра стартует новое телешоу о домашнем интерьере „Minu IKEA kodu“ („Мой дом IKEA“). Каждый вечер по средам на канале TV3 зрители смогут увидеть, как новый облик обретают настоящие дома жителей Эстонии. Передача создана с тем, чтобы как можно больше людей смогли узнать собственные связанные с жильем ситуации и вдохновиться тем, как профессиональные дизайнеры интерьеров IKEA решают распространенные задачи. Шоу выйдет также на TV3+ с переводом на русский язык.
Цель – показать, что дом может быть уникальным, именно таким, какой он есть
Ведущей передачи станет харизматичная певица и актриса Ханна Мартинсон. Телепроект вдохновлен видением IKEA и создан в сотрудничестве с TV3. В ходе телешоу обновят интерьеры жителей Эстонии - от Нымме и Кадриорга до Тарту и Мярьямаа.
„Видение IKEA – улучшить повседневную домашнюю жизнь множества людей. Это шоу о преображении жилья, выходящее на одном из самых популярных телеканалов Эстонии, поможет нам достичь широкой аудитории и вдохновить ее на модернизацию своих домов. Передача показывает не вычурные вещи, а жизнь такой, какая она есть. Профессиональные дизайнеры интерьеров IKEA будут преобразовывать настоящие дома и решать реальные проблемы, с которыми в Эстонии сталкиваются многие, давая полезные и продуманные советы“, - сказала руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере.
Она добавила, что в телепередаче будут рассматривать именно те задачи, с которыми сталкиваются многие жители Эстонии. Помимо прочего, в предстоящем сезоне особое внимание будет уделено организации домашнего пространства, поскольку согласно исследованиям IKEA, беспорядок и нехватка мест для хранения – одна из главных причин недовольства людей своим жильем. Зрители также смогут почерпнуть в шоу вдохновение, как обновить жилище без проведения капитального ремонта, используя лишь мебель и аксессуары.
Пристальное внимание будет уделено и обеспечению качественного сна. „Недавнее исследование IKEA показало, что более трети людей в стране по утрам редко чувствуют себя по-настоящему отдохнувшими, а четверть жителей Эстонии вообще не высыпаются. Дизайнеры интерьеров IKEA продемонстрируют, как создать уютную спальню, чтобы люди ждали ночного сна с нетерпением“, - рассказала Миквере.
В первом эпизоде: современные решения для 140-летнего дома
В первом эпизоде команда отправляется в гости к семье Эвели и Демоса, которые семь лет назад купили среди лесов Пайсумаа 140-летний хутор. Самой уникальной в доме была старая жилая рига с большой печью и внушительным светильником, сделанным из колеса от телеги. Именно эта деталь привлекла внимание молодых людей при просмотре объявлений о продаже. За годы молодая пара полностью преобразила свое хозяйство, а глава семьи, Демос, даже научился самостоятельно менять бревна, так как свободных специалистов найти было сложно. Они заменили нижние бревна и старую крышу. Обновлены были все комнаты дома, кроме одной – просторной жилой риги с тем самым колесом от телеги – в ней было собрано буквально все, что попалось под руку. Так и было принято решение обратиться в телепередачу „Minu IKEA kodu“.
Когда ведущая Ханна Мартинсон вместе с дизайнером интерьеров IKEA Анастасией Малковой приехали к семье в гости, стало понятно, что работы предстоит много, поскольку темные бревна под потолком, копившие копоть целый век, и покрашенная в красный нижняя часть комнаты делали помещение темным и тесным. Для Малковой эта реконструкция стала серьезным вызовом, так как помимо приведения в порядок кухни нужно было переделать и всю гостиную. Основной задачей было создать больше организованных мест для хранения и сделать помещение функциональнее.
Со 2 октября смотрите передачу „Minu IKEA kodu“ на канале TV3 каждую среду в 21:35! Позже шоу выйдет также на TV3+ с переводом на русский язык.