Историк кулинарии: популярные в Эстонии глазированные сырки были придуманы в Москве(15)
С момента появления в продаже популярных в Эстонии глазированных сырков исполнилось 75 лет. Несмотря на то, что некоторые считают их чуть ли не национальным блюдом, идея пришла из Москвы, напомнила историк кухни Ану Каннике, пишет Rus ERR.
„Идея творожных сырков пришла из Москвы, где этот продукт начали предлагать в конце 1930-х. Одна из идей заключалась в том, что сырок мог бы быть альтернативой пасхе“, – рассказала Каннике в передаче Ringvaade на канале ETV.
В 1949 году массовое производство сырков началось в Латвии, а затем и в Эстонии.
По словам Каннике, эстонская пищевая промышленность сыграла важную роль в дальнейшей разработке продукта. „Такой разнообразный выбор сырков – это все же заслуга наших производителей продуктов питания“, – отметила гость передачи.
Продукт был в первую очередь ориентирован на детей, и так как раньше выбор сладостей был невелик, то сырки сразу стали хитом. Несмотря на это, магазины из-за нехватки холодильного оборудования неохотно брались продавать сырки.
„Заведующие магазинами и буфетами не хотели рисковать, так как продукт мог испортиться, и им пришлось бы платить штрафы. Несмотря на спрос, в советское время сырки были в дефиците“, – сообщила Каннике.