Историк кулинарии: популярные в Эстонии глазированные сырки были придуманы в Москве

„Идея творожных сырков пришла из Москвы, где этот продукт начали предлагать в конце 1930-х. Одна из идей заключалась в том, что сырок мог бы быть альтернативой пасхе“, – рассказала Каннике в передаче Ringvaade на канале ETV.

В 1949 году массовое производство сырков началось в Латвии, а затем и в Эстонии.

По словам Каннике, эстонская пищевая промышленность сыграла важную роль в дальнейшей разработке продукта. „Такой разнообразный выбор сырков – это все же заслуга наших производителей продуктов питания“, – отметила гость передачи.

Продукт был в первую очередь ориентирован на детей, и так как раньше выбор сладостей был невелик, то сырки сразу стали хитом. Несмотря на это, магазины из-за нехватки холодильного оборудования неохотно брались продавать сырки.

„Заведующие магазинами и буфетами не хотели рисковать, так как продукт мог испортиться, и им пришлось бы платить штрафы. Несмотря на спрос, в советское время сырки были в дефиците“, – сообщила Каннике.