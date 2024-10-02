Не только для детей, но и для взрослых. В Таллинне открывается инновационная студия виртуального пространства

Комната виртуальной реальности предлагает всем желающим от 6 лет возможность погрузиться в увлекательные виртуальные миры, разработанные для стимулирования мышления, воображения и социальных навыков. Игры в виртуальной среде помогают развиваться через игровой процесс, сочетая обучение и развлечение.

Основные преимущества Виртуальной Комнаты:

Развитие критического мышления и креативности : Игры в виртуальной среде учат находить решения в нестандартных ситуациях, развивая логику и изобретательность.

Социальные навыки : Интерактивные задания способствуют командной работе и эффективному общению, что улучшает способность к адаптации в коллективе.

Эмоциональный интеллект : Во время игр участники учатся контролировать свои эмоции, развивая внимательность и усидчивость.

Технологии будущего : Использование технологий виртуальной и дополненной реальности позволяет активно взаимодействовать с игровыми сюжетами.

Безопасная среда : Виртуальная Комната спроектирована с соблюдением всех норм безопасности для комфортного и позитивного взаимодействия с технологиями.

Развитие через игру : Игровой процесс развивает навыки мышления, анализа и сотрудничества.

Движение: Виртуальные игры предполагают свободное перемещение по площадке, что активизирует физическую активность.

„Виртуальная Комната открывает новые возможности для общения и сплоченности“, — отмечает Оксана Новенькова, руководитель проекта Another - World. „Мы создали это пространство, чтобы участники могли развивать как умственные, так и творческие способности в интерактивной среде. Сегодня технологии играют важную роль, и наша задача — использовать их в образовательных и развивающих целях“.

Технологии и подходы

В основе работы Виртуальной Комнаты лежат современные технологии виртуальной реальности (VR), которые делают процесс не только увлекательным, но и познавательным для участников любого возраста.

Виталий Снаговский, директор Another - World в Таллинне, подчеркивает: „Мы убеждены, что виртуальные технологии могут стать мощным инструментом для развития. Наша цель — помочь людям с интересом и пользой проводить время, открывая для себя новые горизонты. Мы уверены, что Виртуальная Комната станет важным элементом в организации досуга как для детей, так и для взрослых“.