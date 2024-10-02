Не только для детей, но и для взрослых. В Таллинне открывается инновационная студия виртуального пространства(4)
Компания Another - World объявила об официальном открытии Виртуальной Комнаты — инновационного пространства, направленного на развитие способностей детей, молодежи и взрослых через виртуальные игры. Торжественное открытие пройдет 10 октября в 11:00, по адресу Мустамяэ тее 50.
Комната виртуальной реальности предлагает всем желающим от 6 лет возможность погрузиться в увлекательные виртуальные миры, разработанные для стимулирования мышления, воображения и социальных навыков. Игры в виртуальной среде помогают развиваться через игровой процесс, сочетая обучение и развлечение.
Основные преимущества Виртуальной Комнаты:
Развитие критического мышления и креативности: Игры в виртуальной среде учат находить решения в нестандартных ситуациях, развивая логику и изобретательность.
Социальные навыки: Интерактивные задания способствуют командной работе и эффективному общению, что улучшает способность к адаптации в коллективе.
Эмоциональный интеллект: Во время игр участники учатся контролировать свои эмоции, развивая внимательность и усидчивость.
Технологии будущего: Использование технологий виртуальной и дополненной реальности позволяет активно взаимодействовать с игровыми сюжетами.
Безопасная среда: Виртуальная Комната спроектирована с соблюдением всех норм безопасности для комфортного и позитивного взаимодействия с технологиями.
Развитие через игру: Игровой процесс развивает навыки мышления, анализа и сотрудничества.
Движение: Виртуальные игры предполагают свободное перемещение по площадке, что активизирует физическую активность.
„Виртуальная Комната открывает новые возможности для общения и сплоченности“, — отмечает Оксана Новенькова, руководитель проекта Another - World. „Мы создали это пространство, чтобы участники могли развивать как умственные, так и творческие способности в интерактивной среде. Сегодня технологии играют важную роль, и наша задача — использовать их в образовательных и развивающих целях“.
Технологии и подходы
В основе работы Виртуальной Комнаты лежат современные технологии виртуальной реальности (VR), которые делают процесс не только увлекательным, но и познавательным для участников любого возраста.
Виталий Снаговский, директор Another - World в Таллинне, подчеркивает: „Мы убеждены, что виртуальные технологии могут стать мощным инструментом для развития. Наша цель — помочь людям с интересом и пользой проводить время, открывая для себя новые горизонты. Мы уверены, что Виртуальная Комната станет важным элементом в организации досуга как для детей, так и для взрослых“.