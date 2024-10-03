„Решение далось нелегко“. После 12 лет работы закрылось известное кафе с пирожными

Менеджер по работе с клиентами Tassikoogid Хелена Пуурмаа рассказала Delfi, что тартуское кафе радует клиентов уже 12 лет и решение далось нелегко. „Мы мечтатели, но одновременно мы и команда, готовая сделать все, и нам нравится ставить новые цели, к которым нужно стремиться. В данный момент мы поняли, что из-за нехватки временного ресурса и в целях развития мы не можем держаться за вещи, которые нами любимы близки к сердцу, и нам нужно сосредоточиться на будущих направлениях“, - сказала она.