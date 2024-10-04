Осторожно! Инвестиционные аферисты разводят ищущих любовь жителей Эстонии в Tinder

„В последнее время инвестиционные мошенники стали более активными, и действуют не только в классических приложениях для социальных сетей, но и в приложениях для знакомств, включая Tinder, который также широко используется в Эстонии. Мошенники создают привлекательные профили, используя подставные фотографии. Как правило, мошенники действуют не из Эстонии, и к жертве часто обращаются на иностранном языке. В то же время есть случаи, когда с помощью приложений – переводчиков устанавливался контакт на эстонском языке“, – говорит Кийк.

Кийк говорит, что методы этой категории мошенников могут быть самыми разными – иногда мошенник уговаривает жертву в течение нескольких недель, а в некоторых случаях он может общаться с жертвой даже несколько месяцев, прежде чем деньги и их „запуск в рост“ станут проблемой.

Чаще всего мошенник создаёт у жертвы впечатление, что он помогает ей выгодно вкладывать деньги, в то время как на самом деле его цель – получить деньги для себя. Мошенники показывают жертве, казалось бы, подлинные доказательства того, сколько они сами заработали с помощью рекомендуемых ими инструментов, а затем направляют жертву на сайт, который кажется идентичным популярной инвестиционной платформе. Проблемы начинаются, когда жертва хочет вывести свои деньги с этой так называемой платформы.

„При традиционных инвестициях инвестор должен провести собственную проверку и оценить риски, прежде чем вкладывать свои деньги, но в этом приложении мошенник утверждает, что уже провёл оценку рисков за жертву. Обещает высокий, быстрый, безрисковый и гарантированный доход, начиная с двузначного числа“, – сказал Кийк. Он добавил, что цель – получить от жертвы как можно больше денег, и до того, как афера будет реализована, потери часто могут достигать четырёх- и пятизначных цифр.