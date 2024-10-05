Лошадь, участвовавшая в похоронах королевы Елизаветы, получила орден

Награда выдается одним из старейших благотворительных обществ Великобритании, PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals), которое существует с 1917 года и занимается помощью больным или раненым животным.

Орден Отличия от этой организации часто сравнивают с королевским Орденом Британской Империи (OBE) — только для животных, пишет Русская служба BBC.

Лорд Фаербрэнд, также известный под рабочей кличкой Йоги, закончил службу в декабре прошлого года и стал 55-м членом королевской конной гвардии, награжденным за службу.

У Йоги была долгая и богатая на события карьера. Он участвовал во многих торжествах — от королевских выездов в парламент до государственных визитов. Именно Йоги был выбран для командующего парадом по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы в 2022 году.

Причина — спокойный нрав коня, которого не пугали шумные толпы и долгие процессии.

У PDSA также существует Золотая Медаль, которой награждаются животные за проявление мужества, часто это полицейские собаки, порой они получают награду посмертно.

В 2020 году медаль получила гигантская африканская сумчатая крыса по кличке Магава за помощь в разминировании полей в Камбодже, пишет Русская служба BBC.