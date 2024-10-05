Лошадь, участвовавшая в похоронах королевы Елизаветы, получила орден(6)
Лошадь королевской конной гвардии по кличке Лорд Фаербрэнд, которая была головной в упряжке с королевским катафалком на похоронах Елизаветы II, получила награду по случаю завершения службы, пишет Русская служба BBC.
Награда выдается одним из старейших благотворительных обществ Великобритании, PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals), которое существует с 1917 года и занимается помощью больным или раненым животным.
Орден Отличия от этой организации часто сравнивают с королевским Орденом Британской Империи (OBE) — только для животных, пишет Русская служба BBC.
Лорд Фаербрэнд, также известный под рабочей кличкой Йоги, закончил службу в декабре прошлого года и стал 55-м членом королевской конной гвардии, награжденным за службу.
У Йоги была долгая и богатая на события карьера. Он участвовал во многих торжествах — от королевских выездов в парламент до государственных визитов. Именно Йоги был выбран для командующего парадом по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы в 2022 году.
Причина — спокойный нрав коня, которого не пугали шумные толпы и долгие процессии.
У PDSA также существует Золотая Медаль, которой награждаются животные за проявление мужества, часто это полицейские собаки, порой они получают награду посмертно.
В 2020 году медаль получила гигантская африканская сумчатая крыса по кличке Магава за помощь в разминировании полей в Камбодже, пишет Русская служба BBC.