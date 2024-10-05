СМИ: 49-летняя Анджелина Джоли закрутила новый роман

Пара вместе посещает публичные мероприятия, в частности, недавно их видели на вечеринке собственного бренда Джоли. Также они посетили Нью-Йоркский кинофестиваль, где актриса представляла киноленту „Мария“.

По слухам, Анджелина и Akala в отношениях уже больше года. Известно, что мужчина моложе ее на 9 лет и знаком с детьми звезды.

К слову, официально ни актриса, ни рэпер пока не комментируют свой роман.

Что известно о личной жизни Анджелины Джоли

В 21 год Джоли впервые вышла замуж за актера Джонни Ли Миллера. Однако пара прожила всего год вместе и решила расстаться. В 2000 году Анджелина во второй раз вышла замуж за коллегу Билли Боба Торнтона. Во время бракосочетания они объединились амулетами с кровью друг друга. Но спустя некоторое время они разорвали свои отношения.

Позже Анджелина встретила Брэда Питта во время съемок фильма „Мистер и миссис Смит“. У них начался роман, а затем состоялась свадьба. Влюбленные прожили вместе в браке 5 лет и считались одной из самых красивых пар в мире. Однако в 2019 году звезды кино решили подать на развод. У них есть шестеро общих детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс. Кстати, недавно Вивьен отказалась от фамилии отца, а Джоли до сих пор судится с Питтом из-за совместного бизнеса.