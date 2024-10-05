„Джаред Лето даже не вспотел“. Откровенные впечатления о концерте 30 Seconds to Mars

Я шел на концерт 30 Seconds To Mars без особых ожиданий. За последние несколько дней я видел, как многие друзья продают свои билеты, и никого из своего круга я не смог уговорить пойти со мной. Кроме того, после прочтения рецензий на концерты группы этим летом, где писали о не заполненных аренах, в голове уже вертелся заголовок: „30 Seconds To Mars выступают перед горсткой фанатов в пустой арене“.