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05.10.2024, 19:20

„Джаред Лето даже не вспотел“. Откровенные впечатления о концерте 30 Seconds to Mars

 
Jānis Sildniks, life
ФОТО: Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Я шел на концерт 30 Seconds To Mars без особых ожиданий. За последние несколько дней я видел, как многие друзья продают свои билеты, и никого из своего круга я не смог уговорить пойти со мной. Кроме того, после прочтения рецензий на концерты группы этим летом, где писали о не заполненных аренах, в голове уже вертелся заголовок: „30 Seconds To Mars выступают перед горсткой фанатов в пустой арене“.

5,8 тысячи пользователей Facebook отметили, что интересуются концертом. Для сравнения, к „Ночи костров“ (Uguns nakts Vienkoču parkā) проявили интерес 17,9 тысячи пользователей.

Я был удивлен, обнаружив свою ошибку: на концерте, который, как я думал, был предназначен для ностальгирующих по 2014 году и бывших слушателей Radio 101, зал был почти полным. „Стоячие места есть, а сидячих нет — что это говорит о среднем возрасте зрителей 30 Seconds to Mars?“, — написал я в своих заметках, ища свободное сидячее место.

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