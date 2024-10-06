Наукой доказано: кошки и правда считают себя „жидкостью“. Почему?

Тесты проводили прямо в домах, где жили питомцы. Восемь участников пришлось исключить, поскольку они не проявили интереса к тому, чтобы прыгать в отверстие, и просто покинули комнату, где проходил эксперимент. В итоге число испытуемых сократилось до 30: 13 самцов и 17 самок. Кроме двух животных, все были стерилизованы или кастрированы.

Чтобы выяснить, будет ли кошка принимать решение о том, лезть ли в узкую щель, основываясь на собственных габаритах, Понграч провел эксперимент. В нем участвовали 38 питомцев, чьих хозяев нашли через рекламу в соцсетях. Средний возраст кошек составил 3,51 года (от восьми месяцев до 11 лет), в выборку не включили крупные породы вроде мейн-кунов и животных с ожирением.

„За исключением одного исследования, авторы которого обнаружили, что кошки знают свое имя, нам не известны какие-либо попытки проверить, обладают ли эти животные навыками, требующими саморепрезентации (процесс представления себя в мире. — Прим. ред.). Поскольку кошки — ловкие хищники-засадчики и хорошо приспособлены к преодолению сложных препятствий, осознание собственного тела было бы частью этого комплекса саморепрезентации, который имел бы для них высокую биологическую значимость“, — отметил ученый.

Телесное осознание — способность представлять некоторые из своих физических признаков в собственной ментальной модели и использовать для управления своими действиями. Среди прочего это необходимо для того, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных столкновением с препятствиями, падением с возвышенностей или застреванием в слишком маленьких отверстиях: животные, склонные к активному передвижению, должны принимать правильные решения.

Проверить, как осознают свое тело и его размеры сами кошки, взялся венгерский этолог Петер Понграч из государственного Университета Этвоша Лорана (ELTE) в Будапеште — вуза, сотрудники которого активно изучают домашних животных и их поведение. Новое исследование опубликовано в журнале iScience.

Тому, что кошки — это „жидкость“, есть не только фото- и видеоподтверждения: в 2017 году французский физик Марк-Антуан Фардин из Высшей школы Лиона получил Шнобелевскую премию за свое исследование „О реологии кошек“. Ученый заявил, что этих питомцев технически можно считать одновременно твердыми и жидкими из-за удивительной способности принимать форму практически любого сосуда.

Экспериментатор создал два типа препятствий из прочного картона: каждое закрывало обычный дверной проем и имело ряд из пяти разных, постепенно уменьшающихся по высоте или ширине, отверстий. Кошки должны были их преодолеть.

В высоту „заслонки“ достигали 75 сантиметров. Размер отверстий вычислили с учетом средних размеров участников этого исследования. Во время тестирования по очереди открывали лишь одно из отверстий начиная с самого большого, а все происходящее записывали на видео.

Хозяин находился по одну сторону преграды, кошка и экспериментатор с камерой (он приходил заранее и устанавливал доверительный контакт с питомцем) — по другую. Если это было возможно, на помощь звали еще одного члена семьи, который должен был удерживать животное в исходной точке, а затем по сигналу отпускать. Владельцы по ту сторону проема мотивировали питомца едой либо игрушкой (в зависимости от предпочтений) и могли звать его по имени. На принятие решения кошкам предоставляли 30 секунд.

Ранее аналогичный тест выполнили собаки: если отверстие было подходящего размера, они проходили через него без колебаний, если слишком маленьким — останавливались. Если была возможность, животные предпочитали обходной путь. Дело в том, что собаки — хищники, быстро преследующие добычу, поэтому застревание в узких местах может иметь для них серьезные последствия. Важна хорошо работающая стратегия избегания, основанная на осознании размеров своего тела.

С другой стороны, кошки нападают из засады, передвигаются медленно и осторожно, часто используют возвышенные точки для обзора. Они приспособлены лазать, прыгать, а за неимением нормальных ключиц способны протискиваться через узкие щели. Поэтому Понграч предположил, что эти животные не будут сопоставлять свои габариты размеру отверстия, а сразу попытаются пролезть.