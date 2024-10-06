На территории вильяндиского орденского замка хотят построить смотровые платформы и мосты

Архитектурный конкурс, организованный год назад властями Вильянди, был направлен на поиск решений, которые сделали бы территорию замка более привлекательной для посетителей, сохранив при этом все старое и ценное.

Победителем конкурса признали работу бюро „3+1“: по оценке архитектора Герта Гуриева, планируемые объекты позволят наслаждаться красивыми видами и повысят ценность уникального в масштабах Эстонии пространства.

Моника Вестманн из Департамента охраны памятников старины не стала комментировать проект победителя конкурса, но подчеркнула необходимость проведения тщательных исследований перед началом строительных работ.

„Средневековый орденский замок в Вильянди – очень богатое культурное наследие, и все земляные работы должны сопровождаться археологическими изысканиями и контролем“, – пояснила она.