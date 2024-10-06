На территории вильяндиского орденского замка хотят построить смотровые платформы и мосты
С целью улучшения посетительской среды на территории вильяндиского орденского замка хотят построить три металлических смотровых платформы и два моста через рвы, сообщает rusERR.
Архитектурный конкурс, организованный год назад властями Вильянди, был направлен на поиск решений, которые сделали бы территорию замка более привлекательной для посетителей, сохранив при этом все старое и ценное.
Победителем конкурса признали работу бюро „3+1“: по оценке архитектора Герта Гуриева, планируемые объекты позволят наслаждаться красивыми видами и повысят ценность уникального в масштабах Эстонии пространства.
Моника Вестманн из Департамента охраны памятников старины не стала комментировать проект победителя конкурса, но подчеркнула необходимость проведения тщательных исследований перед началом строительных работ.
„Средневековый орденский замок в Вильянди – очень богатое культурное наследие, и все земляные работы должны сопровождаться археологическими изысканиями и контролем“, – пояснила она.