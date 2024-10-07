Павел Дуров сообщил, что после задержания в Париже у его подруги Юлии Вавиловой случился выкидыш

Дуров рассказал, что узнал о том, что Вавилова беременна, 27 августа, когда находился на допросе в полиции. О выкидыше он узнал 4 октября.

„Два дня назад она посещала врача, который следил за ее беременностью. Я был в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Юлия прислала мне „😭😭😭😭“ из кабинета врача. Я сразу же понял, в чем дело“, — сообщил Дуров. Он опубликовал ссылку на сообщение Вавиловой, которая подробно рассказала о случившемся.

По словам Вавиловой, она узнала о том, что беременна, 25 августа, на следующий день после того, как ее освободили после задержания в аэропорту Парижа. „По какой-то причине я почувствовала, что мне нужно сделать тест на беременность“, — рассказала Вавилова. По ее словам, тест показал положительный результат.

Одновременно с этим, рассказала Вавилова, она ощутила „неописуемый“ стресс на фоне того, что в соцсетях стали писать, что из-за ее фотографий в инстаграме Павла Дурова задержали. По словам Дурова, на нее оказывали серьезное давление. „Какой-то блогер пустил слух, что она „агент Моссада“. Другие выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту“, — заявил Дуров.

По словам Вавиловой, полицейские собирались допросить ее 27 августа, но врач, к которому она обратилась в Париже, запретил ходить на допрос. „Он сказал, что это опасно из-за ранней стадии беременности и стресса, который я уже пережила“, — сообщила Вавилова.

Она рассказала, что 4 октября посетила врача, который сообщил ей, что „сердце ребенка больше не бьется“. „Трудно описать эту боль. К тому времени мы уже настолько свыклись с этой мыслью. Шла 10-я неделя“, — сказала Вавилова. По ее словам, 5 октября ей сделали операцию. „Все прошло быстро, почти без физической боли“, — добавила она.