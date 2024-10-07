В Вильнюсе открыта одна из самых больших в Европе арен развлечений

„Идея 360 Arenа родилась из желания оборудовать место, где вся семья сможет качественно и активно проводить досуг и получить незабываемые впечатления. Дни рождения мы обычно отмечали в одних и тех же местах, а хотелось чего-то нового. Кроме того, мы все знаем, что современные дети много времени проводят у экранов компьютера в виртуальном пространстве, закрывшись в своих комнатах, играя. Наша цель – дать им возможность состязаться в реальной жизни и общаться“, – сказала глава 360 Arenа Йовита Левинскене. Новая арена отличается не только своими размерами, но и оснащением.

„Мы очень много внимания уделили поискам самого современного и инновационного оборудования. У нас есть такое оснащения, какого до сих пор в Литве не было, это ValoArena, HiT iT!, трасса Ninja, одни из самых безопасных гимнастических батутов Air track. Кроме того, в будущем мы начнем вести уроки и занятия для желающих научиться делать сальто и другие гимнастические трюки с профессиональными тренерами“, – сказала Йовита.

„Кроме зоны батутов и интерактивных игр, в 360 Arenа есть зона для малышей, где дети могут находиться с родителями и дедушками и бабушками, братьями и сестрами. Для желающих есть и VIP зоны с высококлассным обслуживанием и услугами оператора общепита 360 Food. Мы также планируем проводить мероприятия для компаний и дни рождения“, – рассказала она.

360 Arena находится в Вильнюсе, в ТЦ Pašilaičiai, на ул. Павильнёню, 55.