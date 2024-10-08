Пять жалоб в Департамент защиты прав потребителей. Организатор концерта известного британского музыканта задерживает возврат средств

Концерт должен был состояться 12 августа в Хаапсалуском епископском замке, однако 1 августа организатор концерта - литовская компания 8 Days A Week - объявил, что концерт будет отменен. „В связи с непредвиденными обстоятельствами августовские выступления Джесси Уэр в странах Балтии отменены. Всем, кто купил билет, приносим наши извинения и благодарность. Вы можете запросить возврат средств у продавца билетов. Обратитесь в точку продажи, где вы купили билеты“, - написал организатор в соцсети.