08.10.2024, 09:10
Пять жалоб в Департамент защиты прав потребителей. Организатор концерта известного британского музыканта задерживает возврат средств
ФОТО: | Scanpix
В августе в Хаапсалу отменили концерт британской певицы Джесси Уэр. Организатор концерта до сих пор задерживает возврат средств.
Концерт должен был состояться 12 августа в Хаапсалуском епископском замке, однако 1 августа организатор концерта - литовская компания 8 Days A Week - объявил, что концерт будет отменен. „В связи с непредвиденными обстоятельствами августовские выступления Джесси Уэр в странах Балтии отменены. Всем, кто купил билет, приносим наши извинения и благодарность. Вы можете запросить возврат средств у продавца билетов. Обратитесь в точку продажи, где вы купили билеты“, - написал организатор в соцсети.
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