Не виделись 16 лет: умер младший брат поп-дивы Мадонны

Младший брат Мадонны, Луизы Чикконе, Кристофер Чикконе, умер в возрасте 63 лет после борьбы с раком. 24 сентября также скончалась их мачеха, Джоан Клэр Чикконе.

Брат и сестра тесно сотрудничали на протяжении всей карьеры поп-королевы, однако в 2008 году между ними произошел конфликт из-за публикации сенсационной книги Кристофера под названием „Жизнь с моей сестрой Мадонной“.

Кристофер был дизайнером, художником и режиссером, и занимался организацией концертных туров, съемками музыкальных клипов и фильмов, а также разработкой дизайна коммерческих и жилых интерьеров и мебели. „Он был невероятно талантливым человеком с потрясающим чувством юмора“, — рассказал один из его друзей.

Когда-то Кристофер был самым близким человеком для Мадонны, начав свою карьеру в качестве ее помощника, костюмера, стилиста и художественного руководителя. Они выросли вместе в Мичигане и вместе учились танцам. Затем Кристофер последовал за сестрой в Нью-Йорк, где Мадонна начала свой долгий путь к успеху и славе.

Однако их отношения осложнились, когда Кристофер написал откровенную книгу о своих взаимоотношениях с сестрой. В книге он утверждал, что муж Мадонны, Гай Ричи, притеснял его, и признавал, что они с Ричи никогда не ладили. Кристофер также утверждал, что роман сестры с британским режиссером стал „похоронным звоном для их отношений“.

Кристофер описывал свою сестру как человека, который сильно приукрасил свою биографию. „Она хочет казаться девушкой из среднего класса, которая рассказывает, что оказалась на Таймс-сквер с одной парой туфель и 35 долларами в кармане. Но это абсолютная мифология, и с каждым годом ее история становится все более нереалистичной, — написал он в своей книге.

Как и многие из его братьев, Кристофер также боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Мадонна оплачивала его лечение в реабилитационных центрах.

В 2003 году она уволила его с поста директора своего концертного тура, а в 2008 году вышли его откровенные мемуары „Жизнь с моей сестрой Мадонной“.