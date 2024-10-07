„Танцевальный рай“ разжигает страсти с легендой поп- и хип-хоп-музыки LIGALIZE в клубе Hollywood! Горячая вечеринка уже в эту пятницу!(1)
В пятницу, 11 октября, в клубе HOLLYWOOD (Vana-Posti 8, Таллинн) состоится самое ожидаемое событие года — вечеринка ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ!
Главное событие вечера — эксклюзивное выступление легендарного исполнителя LIGALIZE, известного своими хитами: „Будущие Мамы“, „Еще один день“, „Жизнь“, „Джаная“, „Океан“, „Укрою“, „Небо, Засыпай“, „Не Верь Хайпу“, „Рождённые в СССР“ и многими другими.
LIGALIZE — это синтез рэпа, фанка и соула, который дарит позитивные эмоции и глубокие размышления. Его музыка не только поднимает настроение, но и погружает в размышления о жизни. На сцене он создаёт неповторимую атмосферу, заставляя каждого в зале стать частью незабываемого шоу.
Дополнять атмосферу вечера будет захватывающее шоу модерн-кабаре EMPIRE SHOW.
За музыкальную часть отвечают резиденты клуба — DJ BELL и DJ PETERSON, которые будут держать ритм ночи на высоком уровне, не давая танцполу замедлиться.
Кроме того, гостей ждут спецэффекты и уникальные украшения, которые создадут неповторимую атмосферу праздника, где каждый сможет почувствовать себя королем танцпола.
Не пропусти! Это будет вечер полной свободы, безудержного веселья и радости! Приготовься к самому горячему событию года, которое обещает стать незабываемым.
Билеты: Купи билет заранее и гарантируй себе вход на вечеринку! Предварительная продажа билетов до 9 октября:
Обычный билет — 19€
VIP-билет — 35€
Билеты доступны на:
VIP-зона: Забронируйте VIP-столик, чтобы отдыхать с комфортом и стилем. Бронь по телефону: (+372) 50 24262 или по e-mail: gert@musicfactory.ee
Начало: двери клуба открываются в 23:00. Цена билета на месте: 25€, VIP-билет — 50€.
Организатор: Music Factory
Партнёр: Bongo Takso
Стань частью незабываемого шоу!