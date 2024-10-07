„Танцевальный рай“ разжигает страсти с легендой поп- и хип-хоп-музыки LIGALIZE в клубе Hollywood! Горячая вечеринка уже в эту пятницу!

Главное событие вечера — эксклюзивное выступление легендарного исполнителя LIGALIZE, известного своими хитами: „Будущие Мамы“, „Еще один день“, „Жизнь“, „Джаная“, „Океан“, „Укрою“, „Небо, Засыпай“, „Не Верь Хайпу“, „Рождённые в СССР“ и многими другими.

LIGALIZE — это синтез рэпа, фанка и соула, который дарит позитивные эмоции и глубокие размышления. Его музыка не только поднимает настроение, но и погружает в размышления о жизни. На сцене он создаёт неповторимую атмосферу, заставляя каждого в зале стать частью незабываемого шоу.

Дополнять атмосферу вечера будет захватывающее шоу модерн-кабаре EMPIRE SHOW.

За музыкальную часть отвечают резиденты клуба — DJ BELL и DJ PETERSON, которые будут держать ритм ночи на высоком уровне, не давая танцполу замедлиться.

Кроме того, гостей ждут спецэффекты и уникальные украшения, которые создадут неповторимую атмосферу праздника, где каждый сможет почувствовать себя королем танцпола.

Специальные гости: На вечеринке будут присутствовать журналисты RusDelfi, ведущие самого горячего и прослушиваемого подкаста про секс „Поехали ко мне“. Подходите к брендированной зоне, участвуйте в лотерее и выигрывайте горячие подарки от партнёра HotLips и подкаста „Поехали ко мне“!

Не пропусти! Это будет вечер полной свободы, безудержного веселья и радости! Приготовься к самому горячему событию года, которое обещает стать незабываемым.

Билеты: Купи билет заранее и гарантируй себе вход на вечеринку! Предварительная продажа билетов до 9 октября:

Обычный билет — 19€

VIP-билет — 35€

Билеты доступны на:

VIP-зона: Забронируйте VIP-столик, чтобы отдыхать с комфортом и стилем. Бронь по телефону: (+372) 50 24262 или по e-mail: gert@musicfactory.ee

Начало: двери клуба открываются в 23:00. Цена билета на месте: 25€, VIP-билет — 50€.

Организатор: Music Factory

Партнёр: Bongo Takso

Стань частью незабываемого шоу!