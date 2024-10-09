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09.10.2024, 07:59

ВИДЕО | „Это уже переходит все границы“: из популярного кафе в центре Таллинна украли вино и кофе. Владелица самостоятельно задержала преступника

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Владелица кафе задержала вора вместе с одним из гостей, полицейский патруль прибыл позже
Владелица кафе задержала вора вместе с одним из гостей, полицейский патруль прибыл позже
ФОТО: Anastassija Lavr | Erakogu

В популярном кафе Kofeman в субботу днем произошла очередная кража. Владелица кофейни давно жалуется на участившиеся случаи краж, однако на этот раз ситуация приняла необычный оборот: дерзкий вор, успевший похитить несколько бутылок вина, настолько обнаглел, что вечером того же дня вернулся, чтобы повторить преступление. „Из туалета кафе постоянно крадут духи, ароматизаторы, дезодоранты, а теперь уже из зала украли в общей сложности 5 бутылок вина и 2 килограмма итальянского кофе в зернах темной обжарки“, – возмущена происходящим Анастасия Лавр.

„Если не брать в расчет ситуации, когда крадут вещи из туалетной комнаты, то первая кража, попавшая на видео...

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