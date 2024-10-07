ГАЛЕРЕЯ | В Риге объявили лучших сомелье стран Балтии. Первое место занял эстонец!

„Финал был сложным, но очень интересным, так как выполнение девяти заданий в условиях соревнования требует не только хороших знаний, но и крепких нервов. Конкурс с давними традициями Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix дал сильный толчок развитию сомелье-культуры в регионе. На мировых соревнованиях представители стран Балтии неоднократно занимали высокие места“, – сказал Микк Парре, который был коронован лучшим сомелье стран Балтии в субботу вечером.

„Радостно наблюдать за значительным прогрессом, достигнутым за 18 лет в знаниях и навыках сомелье Балтийского региона, ведь каждый из них – это распространитель знаний и формирователь культуры. В странах Балтии все больше ценят сомелье, которые помогают делать осознанные и качественные выборы“, – сказал руководитель Liviko Яанек Калви.

На предварительном этапе конкурсанты должны были продемонстрировать свои профессиональные знания в письменном тесте и выполнить несколько практических неожиданных заданий. В финале участники оказались под пристальным вниманием публики и жюри в условиях ресторана, где они должны были порекомендовать вино для торжественного ужина, а также декантировать и подать его. Кроме того, финалисты соревновались в слепой дегустации напитков, подборе вина и еды, а также в быстром раунде вопросов на профессиональные темы.

За звание лучшего соревновались сомелье из Эстонии, Латвии и Литвы, а также приглашенные конкурсанты из Польши и Португалии. От каждой страны Балтии на соревнования был допущен один молодой сомелье. В жюри входили признанные сомелье из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Португалии.

Конкурс Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix проводится с 2006 года с целью развития ответственной культуры потребления напитков, в которой сомелье играют важную роль. Соревнование получило название в честь самого популярного ликера Эстонии – легендарного Vana Tallinn.

Организатором конкурса Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix является Liviko в сотрудничестве с ассоциациями сомелье Эстонии, Латвии и Литвы. В Эстонии можно пройти обучение на сомелье в частной школе сомелье Эстонии.