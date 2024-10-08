ВИДЕО | Как латвийская компания делает шоу дронов по всему миру, в том числе на Суперкубке в Америке

Недавно Тимротс стал свидетелем захватывающего шоу дронов на ночном ралли в Бикерниеках, поэтому он решил поговорить с основателями Base Motion, чтобы узнать, как создается альтернатива фейерверкам и как латвийцам удалось добиться мирового признания.

Армандс Блумбергс, основатель и генеральный директор Base Motion, признается, что у него до сих пор мурашки бегут по коже при просмотре шоу дронов. Для него это новый и современный способ рассказывать истории с помощью технологий. Работая в рекламе и киноиндустрии, Армандс обратил внимание на дроны в 2018 году. Тогда этот бизнес был редкостью даже на мировом уровне.

Благодаря качеству работы команды выдающихся латвийских художников, скорости и отличной репутации, в этом году мир увидит уже тысячное шоу дронов, созданное Base Motion. Компания не жалуется на отсутствие заказов: в августе они сделали 26 шоу, а в сентябре уже 33.

Самая известная латвийским зрителям работа Base Motion— „Ключ от Риги“ (Rīgas atslēga) с прошлогоднего праздника города. Однако в мире они известны благодаря шоу из 1000 дронов для фанатов Dallas Mavericks, шоу из 500 дронов порадовало зрителей Суперкубка (Super Bowl) в Америке, а для концерта Трэвиса Скотта с помощью дронов за два дня был создан гигантский QR-код.

Как и для фейерверка, для успешного шоу дронов необходимы подходящие погодные условия, программное обеспечение и оборудование, которые предоставляют партнеры Base Motion, поэтому по большей части создателям шоу не нужно присутствовать на месте — каждый дрон „знает“, что нужно делать.