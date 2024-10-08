Суперзвезда Макс Барских выступит на Õllesummer

На полках Макса Барских множество музыкальных наград и значительных признаний за его творчество. В частности, его признавали „Лучшим украинским артистом года“ на MTV Europe Music Awards, а такие издания, как Forbes Magazine USA и украинский Vogue, назвали его самым успешным славянским исполнителем. Макс Барских принимает участие в создании своих песен больше, чем многие другие звезды. Он пишет тексты, мелодии и частично продюсирует свои хиты.

Артист успешно сотрудничал с такими звездами, как Зиверт, Лара Фабиан и, среди прочих, с Лободой, которая также выступала этим летом на Õllesummer.

34-летний Макс Барских постоянно находится в центре внимания модных и музыкальных СМИ благодаря своему стильному образу, и его можно увидеть во многих модных и стильных журналах.

Фестиваль Õllesummer пройдет на Таллинском Певческом поле с 30 июля по 2 августа 2025 года. Льготные билеты на фестиваль доступны в Piletilevi до 31 декабря 2024 года.

Большая часть программы на 2025 год уже утверждена или находится на стадии подтверждения. Уже в ближайшие недели фестиваль поделится захватывающими новостями о программе Õllesummer следующего лета.