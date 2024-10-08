Звездный парад! Богиня поп-музыки Кайли Миноуг даст в Таллинне захватывающий концерт

Достигшая статуса иконы в мире музыки, Кайли за свою жизнь успела, наверное, действительно все. Ее карьера началась с сериала „Соседи“, где она сыграла роль обычной девушки, но ее экранный и реальный роман с Джейсоном Донованом согревал сердца миллионов людей. Вскоре жизненный путь привел Кайли на музыкальную сцену, и с годами артистка стала одной из культовых звезд в мире танцевальной музыки.

Самые яркие альбомы Кайли Миноуг „Kylie“, „Light Years“ и „Fever“ оказали неоспоримое влияние на популярную музыку, подарив миру и такой незабываемый хит, как „Can’t Get You Out Of My Head“.

Оглядываясь на свой взлет на музыкальный небосклон, Кайли признает, что ей никогда не было легко. „Теперь, достигнув среднего возраста, я вижу, как много вызовов было в моей карьере. Поп-музыка должна казаться простой. Но мы знаем, что за видимой простотой обычно стоит очень много труда“, – призналась певица в прошлом году.

Несмотря на трудности, страсть Кайли к ее призванию только усиливается. „Я испытываю невероятное счастье, когда через творчество у меня получается выразить самые глубокие эмоции или мысли, которые меня беспокоят – это как поговорить с другом“, – рассказывает Кайли. – „Говорить правду полезно. Когда я могу это делать, мне нравится не просто стрелять словами, а скорее, создавать ими живописные картины. Мне нравится, когда правда облачена в поэзию, когда она не очевидна“.

Новый альбом под названием „Tension II“, к выходу которого готовится артистка, продолжает эту тенденцию – в ее музыке глубокие переживания переплетаются с заводными танцевальными битами. Заглавный сингл с этого альбома „Lights, Camera, Action“ уже выпущен, и он в очередной раз лишь подтвердил заслуженность титула королевы поп-музыки.