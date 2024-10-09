Кино будет. Дмитрий Крымов публично отметит в Риге 70-летие и 20-летие сразу

20 лет назад, чтобы отметить другую круглую дату, вместе с курсом художников РАТИ (ГИТИС) на тот момент еще сценограф Дмитрий Крымов решил сам поставить спектакль и позвать гостей на него. Всем понравилось. Так родилась „Лаборатория Дмитрия Крымова“...

Как рассказала Delfi организатор юбилейного вечера, руководитель компании Pryamaya Rech Татьяна Булыгина, „эта круглая дата - особенная, на сцене будет как всегда премьера, но не спектакля, а фильма Дмитрия Крымова. Так что Дмитрий Анатольевич предстанет в своей новой ипостаси - кинорежиссера. Будем смотреть кино, поздравлять любимого режиссера. Ожидается приезд его друзей и учеников со всего света“.

Свой дебютный художественный фильм „Всё нормально“ Крымов снимал под художественным руководством Павла Лунгина с участием актрисы Марии Смольниковов и художника Марии Трегубовой, с которыми Крымов сотрудничал много лет.

В центре повествования — взаимоотношения мужа и жены. „Сюжет простой, как в сказке, — говорил Крымов на презентации проекта, которая случилась до начала полномасштабного вторжения — муж уходит, а жена привязывает ему к пуговице веревочку, чтобы знать, где он и, собственно, остаётся. Это фильм о том, как она остаётся и как верёвочка постепенно уходит…“ Режиссёр хотел передать ощущение жизни во внешне спокойном, но на самом деле очень страшном мире.

„Это всё какая-то фанерная декорация, — говорил Дмитрий Крымов, — что-то за этим есть, очень тревожное, где живут какие-то другие люди, силы, ветры, опасности. Не дай бог, какая-то щель! И оттуда ветер, как будто сквозняк, тебя выдувает“. А в итоге щель открылась такая, что стало страшно и внешне.

Подробности и билеты на юбилейное мероприятие „Мне 20 лет“ 10 октября в 18.00 - здесь.

Юбилейный год, вдали от родины, выдался для режиссера полным волнений и громких событий, тяжелых разочарований и больших удач.