Кино будет. Дмитрий Крымов публично отметит в Риге 70-летие и 20-летие сразу
10 октября известному театральному режиссеру и сценографу Дмитрию Крымову исполнится 70 лет. А 20 лет назад родилась его театральная лаборатория. С тех пор каждый свой день рождения Крымов празднует на сцене - новым спектаклем. На этот раз юбилей будет особенным: он отмечается в эмиграции и ожидается премьера совсем другого рода и жанра... В дружеской атмосфере малого зала Splendid Palace будет показано первое кино от Крымова - путь к нему был непрост.
20 лет назад, чтобы отметить другую круглую дату, вместе с курсом художников РАТИ (ГИТИС) на тот момент еще сценограф Дмитрий Крымов решил сам поставить спектакль и позвать гостей на него. Всем понравилось. Так родилась „Лаборатория Дмитрия Крымова“...
Как рассказала Delfi организатор юбилейного вечера, руководитель компании Pryamaya Rech Татьяна Булыгина, „эта круглая дата - особенная, на сцене будет как всегда премьера, но не спектакля, а фильма Дмитрия Крымова. Так что Дмитрий Анатольевич предстанет в своей новой ипостаси - кинорежиссера. Будем смотреть кино, поздравлять любимого режиссера. Ожидается приезд его друзей и учеников со всего света“.
Свой дебютный художественный фильм „Всё нормально“ Крымов снимал под художественным руководством Павла Лунгина с участием актрисы Марии Смольниковов и художника Марии Трегубовой, с которыми Крымов сотрудничал много лет.
В центре повествования — взаимоотношения мужа и жены. „Сюжет простой, как в сказке, — говорил Крымов на презентации проекта, которая случилась до начала полномасштабного вторжения — муж уходит, а жена привязывает ему к пуговице веревочку, чтобы знать, где он и, собственно, остаётся. Это фильм о том, как она остаётся и как верёвочка постепенно уходит…“ Режиссёр хотел передать ощущение жизни во внешне спокойном, но на самом деле очень страшном мире.
„Это всё какая-то фанерная декорация, — говорил Дмитрий Крымов, — что-то за этим есть, очень тревожное, где живут какие-то другие люди, силы, ветры, опасности. Не дай бог, какая-то щель! И оттуда ветер, как будто сквозняк, тебя выдувает“. А в итоге щель открылась такая, что стало страшно и внешне.
Подробности и билеты на юбилейное мероприятие „Мне 20 лет“ 10 октября в 18.00 - здесь.
Юбилейный год, вдали от родины, выдался для режиссера полным волнений и громких событий, тяжелых разочарований и больших удач.
После анонсированного Херманисом, но в итоге несостоявшегося проекта в Новом Рижском театре, зимой Крымов дал премьеру „Питер Пен. Синдром“ в Национальном театре, на латышском языке. Спектакль привлек в театр много новой русскоязычной публики, а вот постоянная латышская разделилась — часть возмутилась появлением на сцене Пушкина, которого не единожды „расстреляли“ по ходу действия. Впрочем, в августе постановка „Питер Пен“ и ее актеры внутренним голосованием театра были признаны лучшими в сезоне.
В июне этого года Латвийский Национальный театр порвал контракт об аренде помещения для новой постановки Крымова „Записки сумасшедших“ с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Там установили мораторий на русскоязычные постановки, пока не закончится война. После заключения Службы госбезопасности Латвии у спектакля появилось сразу несколько площадок. Премьеру, даже большим числом раз, чем планировалось, дали в павильоне кинопроизводства Led Unit Hall - там она и репетировалась.
Параллельно Крымов поставил уже второй спектакль на литовском в Клайпедском драмтеатре - „Реквием“ по мотивам романа Харуки Мураками „Кафка на пляже“. А в Таллине прошел трехдневный Krymov Fest - видеоверсии двух последних московских спектаклей - „Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция“ и „Костик“ (по мотивам „Чайки“) - и встреча со зрителями.