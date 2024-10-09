Live Nation делает это вновь: одним простым движением можно выиграть годовой абонемент на десятки концертов мирового класса!

Кампания продлится до 22 октября. Чтобы принять в ней участие, вам нужно всего лишь вступить в концертный клуб Live Nation не позднее этой даты. В розыгрыше участвуют также те, кто вступил в концертный клуб до начала кампании.

„Прошлогодняя кампания прошла очень успешно, - подтверждает менеджер по маркетингу Live Nation Отт-Сандер Пальм. - Как организаторы, мы хорошо понимаем, насколько важно создавать для публики незабываемые впечатления. Победители прошлогодней кампании Concert Week были очень счастливы, и видно было, насколько им пришлись по душе эти впечатления. Теперь мы надеемся хотя бы так же осчастливить еще двух человек. К тому же, концертная программа в следующем году очень солидная!“

Это действительно так: среди исполнителей, которые приедут в Эстонию, – такие мировые имена, как выступающие на Певческом поле Imagine Dragons и Джастин Тимберлейк, а также королева поп-музыки Кайли Миноуг, легенда джаза Джейми Каллум, легендарный Роберт Плант, инновативные Nothing But Thieves и многие другие мастера своего дела.

Зарегистрироваться для вступления в клуб можно по адресу https://www.livenation.ee/register

Имена получателей призов будут опубликованы на официальных аккаунтах Live Nation Estonia в социальных сетях Facebook и Instagram. Организатор кампании свяжется с победителями по электронной почте.

Дополнительную информацию и правила кампании можно найти на сайте livenation.ee/concertweek.