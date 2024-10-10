Творожному сырку 75 лет! 9 удивительных исторических фактов о „кохуке“

„Пасха в порционной упаковке“

Идея создания творожных сырков возникла в 1930-х годах в России, когда в стране предпринимали усилия по модернизации пищевой промышленности по примеру США. Например, именно тогда стали производить упакованное промышленным способом мороженое. Одновременно были попытки найти замену православной пасхальной сладости – пасхе. Именно первый глазированный творожный продукт можно считать предшественником современного сырка. В продукте, который производили из творога и сливочного масла, сахара было немного, и по сравнению с современными творожными сырками он был совсем несладким. Начало производству сырков в современном понимании было преимущественно положено в 1950-х годах. Одним из первых мест, где стали производиться творожные сырки, стала Латвия, но производились они также, например, в Польше, Венгрии, Румынии и даже Монголии. В Западной Европе же аналога творожного сырка не существует по сей день.

Продукт ручной работы из Риги

В нашем регионе экспериментировать с производством творожных сырков впервые начали в Риге в 1949 году. Изначально сырки на молочном комбинате Rīgas piena centrāle от и до производились вручную, и лишь в 1955 году появилось специальное оборудование. В Эстонии первым производить сырки начал Тартуский комбинат молочных продуктов, который в сентябре 1953 году выпустил в продажу новый продукт – творожный сырок в шоколадной глазури. Рекламировали его как вкусный и питательный перекус.

Магазины сырки в продажу не брали, но потребители требовали