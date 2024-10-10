Творожному сырку 75 лет! 9 удивительных исторических фактов о „кохуке“
Этой осенью исполняется 75 лет с начала производства творожных сырков в странах Балтии, и знаменательная дата побудила Alma вывести на рынок абсолютно новую линейку сырков. В Эстонии в месяц съедают более четырех с половиной миллионов сырков, и все указывает на то, что их потребление растет. Кулинарный историк Ану Каннике привела 9 фактов о творожных сырках, способных удивить даже заядлых фанатов сырков, которые не могут представить свой день без этого продукта.
„Пасха в порционной упаковке“
Идея создания творожных сырков возникла в 1930-х годах в России, когда в стране предпринимали усилия по модернизации пищевой промышленности по примеру США. Например, именно тогда стали производить упакованное промышленным способом мороженое. Одновременно были попытки найти замену православной пасхальной сладости – пасхе. Именно первый глазированный творожный продукт можно считать предшественником современного сырка. В продукте, который производили из творога и сливочного масла, сахара было немного, и по сравнению с современными творожными сырками он был совсем несладким. Начало производству сырков в современном понимании было преимущественно положено в 1950-х годах. Одним из первых мест, где стали производиться творожные сырки, стала Латвия, но производились они также, например, в Польше, Венгрии, Румынии и даже Монголии. В Западной Европе же аналога творожного сырка не существует по сей день.
Продукт ручной работы из Риги
В нашем регионе экспериментировать с производством творожных сырков впервые начали в Риге в 1949 году. Изначально сырки на молочном комбинате Rīgas piena centrāle от и до производились вручную, и лишь в 1955 году появилось специальное оборудование. В Эстонии первым производить сырки начал Тартуский комбинат молочных продуктов, который в сентябре 1953 году выпустил в продажу новый продукт – творожный сырок в шоколадной глазури. Рекламировали его как вкусный и питательный перекус.
Магазины сырки в продажу не брали, но потребители требовали
Изначально творожные сырки были упакованы в фольгированную бумагу, и их срок хранения составлял 3 дня. Поскольку в 1950-х во многих магазинах еще не было холодильных установок, организовать продажу сырков было сложно. Они так и норовили испортиться, а заведующим магазинов приходилось компенсировать возникшие убытки, из-за чего некоторые магазины наотрез отказывались принимать такой товар. Покупатели же приняли новую творожную сладость с большим интересом, и продажи сырков били рекорды. Например, в первый год, в 1953 году, Тартуский комбинат молочных продуктов произвел немногим более 15 тонн творожных сырков, и это был один из немногих молочных продуктов, план по производству которых был перевыполнен. Годом позднее было произведено уже 85 тонн сырков, то есть объемы производства выросли примерно в шесть раз.
От Вильянди до Курессааре
Из-за чрезвычайной популярности творожных сырков в период 1950–1960-х гг. их начали производить на молочных комбинатах по всей Эстонии. Наряду с Таллинном и Тарту сырки производились также в Пярну, Вильянди и Курессааре. С годами появились и разные сорта сырков. На Сааремаа, например, в 1970-х годах производили, в частности, сырки с сиропом, которые продавались в стаканчиках.
Картофельные котлеты с добавлением соленого сырка с тмином, или творожный сырок в советском кулинарном искусстве
В 1967 году Вильяндиский комбинат молочных продуктов вышел на рынок с соленым пряным творожным сырком, который предполагалось намазывать на бутерброд и добавлять к картофельным и овощным блюдам. Спустя десять лет Тартуский комбинат молочных продуктов выпустил соленый творожный сырок с тмином – его рекламировали как богатый белком продукт, который можно добавлять в котлеты из вареного картофеля с яйцом. Согласно же одному из разработанных рецептом, сырок с тмином следовало смешать со сметаной и тертым сыром, и сформовать из полученной массы творожные шарики.
Вечный дефицит: творожные сырки с упаковочной линии для табака
Отличительной чертой Советского Союза была постоянная нехватка без малого всего. Не избежал такой участи и творожный сырок. Нередко сырков найти в продаже было нельзя – из-за проблем то с производством, то с фасовкой, то с транспортировкой. Бывало, производство полгода-год простаивало из-за какой-либо поломки (например, не работала линия этикетировки). В 1970-х годах из-за дефицита молочного жира стали производить менее жирные творожные сырки, но это не снизило их популярности. Были попытки производить сырки с изюмом, но на протяжении всей истории Советского Союза здесь ставили палки в колеса дефицит изюма и его посредственное качество. Дефицит касался всего, поэтому главным качеством производителя была изобретательность. На Таллинском комбинате молочных продуктов, например, сломавшуюся линию для упаковки творожных сырков заменили на заказанную в Харькове упаковочную линию, предназначенную для табачной промышленности.
Эстонское название творожного сырка – „кохуке“ – лет на двадцать моложе
По-эстонски творожный сырок стали называть словом „кохуке“ только в 1972 году, когда Общество родного языка провело конкурс новых слов, который, в частности, был призван найти емкое соответствие русского названия творожного сырка. Ранее по-эстонски использовался дословный перевод, но существовало и некоторое количество „народных“ синонимов. В эстонской поваренной книге 1955 года, например, творожные сырки называли пластичным сыром. Еще в народе сырки звали теплым мороженым, поскольку сырок в заводской упаковке был похож на эскимо.
Глазурь с кондитерской фабрики Kalev
В 1970-х годах эстонские творожные сырки стали покрывать шоколадной глазурью, произведенной на кондитерской фабрике Kalev. Обновленный продукт стал настолько популярным, что в 1980-х годах в магазинах сырки постоянно заканчивались несмотря на то, что производство работало в полную мощность, а в критичные периоды – даже в несколько смен.
Долгий перерыв в 90-х
Жителям Эстонии может показаться, что творожные сырки в продаже были всегда. На самом же деле несколько лет с начала 1990-х они в Эстонии не производились. В новой, независимой, Эстонии выпускать творожные сырки первым стала неожиданная „темная лошадка“ – раплаский завод Lacto. Затем же подтянулись и некоторые другие эстонские производители.