В День душевного здоровья вместо школьного звонка прозвучит смех известных актеров
Школьные медсестры и медсестры по душевному здоровью Tallinna Koolitervishoid проведут кампанию „Смех имеет силу“, затрагивающую около 90 школ Таллинна, во время которой 10 октября – во Всемирный день душевного здоровья – в школах привычный школьный звонок будет заменен смехом.
Записи смеха известных эстонских актеров находятся в архиве Радиотеатра Эстонского национального телерадиовещания. Среди них есть как смех легендарных актеров, так и хохот актеров молодого поколения – так что для распознания авторов нужно иметь довольно внимательное ухо.
По данным ЦУ Tallinna Koolitervishoid, почти 2/3 проблем со здоровьем учащихся связаны с душевным здоровьем. По словам работницы целевого учреждения, медсестры по душевному здоровью Эве Вийльмаа, наиболее частые жалобы школьников связаны с тревожностью, подавленностью, нарушениями сна и чувством одиночества. „По сравнению со своими сверстниками, учащиеся с проблемами ментального здоровья имеют более низкую успеваемость, чаще пропускают школу и имеют более высокий риск отчисления“, — отмечает Вийльмаа.
С начала учебного года в коллективе Tallinna Koolitervishoid работают уже 6 медсестер по душевному здоровью, которые ежедневно сотрудничают с примерно 90 школьными медсестрами. Команда целевого учреждения видит важную роль в укреплении ментального здоровья в профилактике. „Повышая осведомленность, мы можем создать условия для поддержания хорошего душевного здоровья. Мы нашли способы, как привлечь внимание к этой важной теме, и обнаружили, что смех играет в этом особую роль. Все мы знаем, что смех положительно влияет на наше здоровье — он помогает повысить устойчивость и снизить стресс, а также формирует более позитивный взгляд на жизнь. Вот почему мы решили сосредоточиться на смехе во время месяца душевного здоровья, чтобы привнести больше радости и смеха в нашу повседневную жизнь“, — пояснила Вийльмаа.
Кампания ЦУ Tallinna Koolitervishoid „Смех имеет силу“ предлагает школьным коллективам в День душевного здоровья заменить школьный звонок веселым смехом. Если в школе нет школьного звонка, то смех можно также прослушать с помощью динамиков компьютера. В школах на информационных экранах размещены плакаты на тему смеха, подчеркивающие положительные качества этого явления. Также у коллективов школ есть возможность проверить свои знания в ходе викторины о смехе. По решению школы, мероприятия кампании могут быть продлены до конца октября.
Медсестры душевного здоровья SA Tallinna Koolitervishoid регулярно проводят внутренние обучения, чтобы школьные медсестры научились лучше замечать проблемы ментального здоровья учащихся, различать их тяжесть и оценивать скорость необходимого вмешательства. Школьники могут обращаться с проблемами со здоровьем или с вопросами ментального здоровья непосредственно к школьным медсестрам, которые, в свою очередь, консультируются с медсестрами по душевному здоровью.
Цель такого сотрудничества – как можно раньше выявить проблемы ментального здоровья и оказать первую помощь. Целевое учреждение также призывает родителей в случае причин для беспокойства обращаться в школу за помощью.
Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid – это крупнейшая организация школьных медсестер в Эстонии, в которую входят около 100 медицинских работников, которые заботятся о 57 000 учащихся в 90 школах. В сотрудничестве с родителями, школьным персоналом и другими специалистами школьные медсестры помогают укреплять здоровье учащихся и поддерживать их благополучие.