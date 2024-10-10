В День душевного здоровья вместо школьного звонка прозвучит смех известных актеров

Записи смеха известных эстонских актеров находятся в архиве Радиотеатра Эстонского национального телерадиовещания. Среди них есть как смех легендарных актеров, так и хохот актеров молодого поколения – так что для распознания авторов нужно иметь довольно внимательное ухо.

По данным ЦУ Tallinna Koolitervishoid, почти 2/3 проблем со здоровьем учащихся связаны с душевным здоровьем. По словам работницы целевого учреждения, медсестры по душевному здоровью Эве Вийльмаа, наиболее частые жалобы школьников связаны с тревожностью, подавленностью, нарушениями сна и чувством одиночества. „По сравнению со своими сверстниками, учащиеся с проблемами ментального здоровья имеют более низкую успеваемость, чаще пропускают школу и имеют более высокий риск отчисления“, — отмечает Вийльмаа.

С начала учебного года в коллективе Tallinna Koolitervishoid работают уже 6 медсестер по душевному здоровью, которые ежедневно сотрудничают с примерно 90 школьными медсестрами. Команда целевого учреждения видит важную роль в укреплении ментального здоровья в профилактике. „Повышая осведомленность, мы можем создать условия для поддержания хорошего душевного здоровья. Мы нашли способы, как привлечь внимание к этой важной теме, и обнаружили, что смех играет в этом особую роль. Все мы знаем, что смех положительно влияет на наше здоровье — он помогает повысить устойчивость и снизить стресс, а также формирует более позитивный взгляд на жизнь. Вот почему мы решили сосредоточиться на смехе во время месяца душевного здоровья, чтобы привнести больше радости и смеха в нашу повседневную жизнь“, — пояснила Вийльмаа.