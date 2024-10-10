Приходите с детьми! Семейный день безопасности соберет в Ласнамяэ экспертов по спасательной работе и гражданской обороне

„От знаний людей о гражданской обороне зависит, насколько хорошо мы сможем отреагировать на тот или иной кризис и как в итоге с ним справимся. Цель Семейного дня, который впервые проводится в районе Ласнамяэ, — повышение осведомленности и привлечение внимания общественности к вопросам гражданской обороны“, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Глава спасательной команды Ласнамяэ Сигне Мейдла призывает всех жителей и гостей района принять участие в мероприятии. „Наши спасатели ежедневно так или иначе сталкиваются с гражданской обороной. 20 октября — это отличная возможность пообщаться со спасателями и повысить свой уровень знаний о кризисных ситуациях. Я очень советую прийти и познакомиться с людьми, которые готовы прийти на помощь в чрезвычайной ситуации“.

Семейный день безопасности состоится 20 октября в 13:00 в главном фойе Ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) и на прилегающей парковке. Своими знаниями и навыками с участниками мероприятия будут делиться представители Департамента полиции и погранохраны, женской организации Naiskodukaitse, Красного Креста, Академии внутренних дел, Департамента муниципальной полиции, Спасательного департамента, управы района Ласнамяэ, саперы, а также добровольцы Спасательного департамента и Watergratt Pirita MTÜ.

Помимо необходимой информации о запасах на случай кризиса, укрытиях, эвакуации и других темах гражданской обороны, в рамках информационного дня можно будет познакомиться с транспортными средствами оперативных служб и поучаствовать в различных мастер-классах, например, попробовать себя в эвакуации пострадавших из автомобиля или понаблюдать за работой полицейских собак. Naiskodukaitse покажет всем желающим военное снаряжение. Самых маленьких гостей будут развлекать игры, аниматоры и пес-спасатель Нублу.

Мероприятие бесплатное. Поскольку семейный день по большей части пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде.