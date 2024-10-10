„Цирк будущего“ завершает гастроли по Эстонии финальными выступлениями в Ласнамяэ!

Финальные выступления программы состоятся 11, 12 и 13 октября у Ласнамяэ Центрум, и это последний шанс увидеть легендарное шоу, покорившее сердца тысяч людей. Это уникальная возможность провести вечер в компании удивительных цирковых артистов, чьи выступления оставляют незабываемые впечатления!

Но на этом история не заканчивается! Уже на следующий день китайские и европейские режиссёры начнут работу над созданием нового цирка, который увидит свет в 2025 году. Зрители финальных шоу „Цирка будущего“ получат уникальный шанс увидеть маленький фрагмент нового шоу, которое готовится для следующего сезона – „Цирк дракона“.

„Цирк дракона“ объединит в одной программе лучших артистов из Китая и Европы, представляя разнообразные жанры восточного и европейского цирка. Это шоу станет поистине уникальным культурным событием, где сойдутся две цирковые школы, создавая потрясающий синтез искусства и эмоций.

Приходите в цирк! Радуйтесь и удивляйтесь!