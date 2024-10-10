Эстонский рэпер, пожаловавшийся на плач ребенка в самолете, подвергся резкой критике: „Ты рассчитывал сидеть там один?“

„Когда верил, что полет будет спокойным, но жизнь решила иначе“, — написал рэпер AG в своём TikTok-аккаунте. Он опубликовал 16-секундное видео, на котором гримасничает в ответ на плач ребенка, доносящийся издалека.

Некоторые комментаторы отметили, что в видео видно, что Ориссаар летит бюджетной авиакомпанией Ryanair, где билеты настолько дешевые, что плач младенца не должен беспокоить пассажиров, учитывая низкую стоимость полета за границу. Другие напомнили, что самолёт — это такой же общественный транспорт, как автобусы, трамваи и троллейбусы, только с более дальним маршрутом. Это значит, что пассажир авиарейса не более важен, чем пассажир автобуса, следующего из Таллинна в Тарту.

Многие комментаторы выразили мнение, что Ориссаар поймет ситуацию, когда у него появятся свои дети. „Наслаждайся полётом и радуйся, что тебе не нужно решать эту проблему“, — написал один из пользователей. „Это общественный транспорт — ты что, думал, что будешь лететь в одиночестве?“ — задался вопросом другой комментатор. „Тогда летай на частном самолёте! Ах да, ты же „деревенская звезда“. В слове „эго“ больше букв, чем цифр в твоём кошельке“, — добавил ещё один пользователь.

Тем не менее, некоторые комментаторы выразили недоумение по поводу того, почему молодые родители вообще решаются на перелёты с маленькими детьми. „Давайте будем честными, что ребёнок младше года поймёт или запомнит от этого путешествия? Да ровным счётом ничего“, — написал один из пользователей, чьи слова вызвали негативную реакцию у других. Однако большая часть комментариев под постом Ориссаара была направлена на осуждение рэпера, чем на его поддержку.