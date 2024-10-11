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11.10.2024, 14:03

Советы студентам: университетские годы не обязательно проводить, питаясь лапшой быстрого приготовления

 
Иллюстратвиное фото.
Иллюстратвиное фото.
ФОТО: beton studio | Shutterstock

Отъезд из дома и начало взрослой жизни влечёт за собой множество новых расходов, а новые друзья и занятия могут привести к скудному бюджету на питание в конце месяца. Чтобы наслаждаться первыми годами взрослой жизни и не зацикливаться на них, важно следить за своими финансами с самого раннего возраста. Руководитель партнёрских проектов банка Luminor в Эстонии Яника Каск-Олев делится своими советами о том, как встретить осень с финансовой уверенностью.

Составьте бюджет и придерживайтесь его

Во многих случаях проблемы с деньгами возникают из-за того, что вы тратите больше, чем зарабатываете. Поэтому важно составить таблицу доходов и расходов, чтобы у вас оставался запас на те вещи, которые действительно важны.

„Составление бюджета должно начинаться с отслеживания и записи ваших привычек – откуда поступают деньги, куда они тратятся чаще всего, что необходимо, а что лишь приносит удовольствие. Затем вы сможете проанализировать, есть ли возможность сэкономить или заработать дополнительные деньги“, – говорит Каск-Олев. Кроме того, составление бюджета поможет вам лучше контролировать свои деньги и избежать долгов. Это также создаёт первые возможности для экономии и инвестирования.

Делайте покупки с умом

Для студентов и молодёжи существует множество скидок и предложений, связанных с подготовкой к учёбе. Отличный способ сэкономить – заранее провести домашнюю работу и узнать, есть ли акции на товары для дома, транспорт или развлечения. Всегда носите с собой студенческий билет и не стесняйтесь просить о скидках.

Разделяйте расходы

Поскольку начало взрослой жизни, как правило, не лучший способ заработка, разделение расходов поможет вам сэкономить деньги и завести друзей и знакомых на всю жизнь. Жить с товарищами по курсу во время учёбы в университете дешевле и, конечно же, интереснее. Проживая с несколькими людьми, вы также сможете разделить расходы на питание и транспорт.

Работа на полставки

По возможности вы всегда можете подрабатывать во время учёбы, чтобы пополнить свой кошелёк. Руководитель партнёрских проектов Luminor рассказала о некоторых идеях дополнительного заработка: „Сфера обслуживания – популярный выбор для молодых людей, поскольку рестораны и бары позволяют подстраивать свой график под учебное время. Это также отличный способ более серьёзно заняться своим хобби, например фотографией или созданием контента для социальных сетей, и заработать немного дополнительных денег, пока вы учитесь“.

Более дешёвые развлечения

Каждая встреча с друзьями или семьёй не обязательно должна быть дорогостоящим походом в ресторан или кинотеатр. „Существует множество способов недорого развлечься – пикник в красивом парке, домашний кинотеатр или вечер настольных игр, поход на болото и многое другое“, – предлагает идеи Каск-Олев. Но если вы все же планируете заняться более дорогими мероприятиями, стоит определить бюджет на день. Так вы избежите траты всех сбережений за один день, не оставив денег на другие важные дела.

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