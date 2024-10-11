Ведущие популярного подкаста „Поехали ко мне“ на вечеринке „Танцевальный рай“ в Таллинне – не пропустите уникальную возможность пообщаться!
11 октября в Таллинне пройдет легендарная вечеринка „Танцевальный рай“, где не только можно оторваться под зажигательные ритмы, но и получить позитивный опыт неформального общения с журналистами RusDelfi и ведущими секс-подкаста „Поехали ко мне“ — Викторией Соломончук и Артуром Изумрудовым.
На вечеринке ведущие будут присутствовать со своим стендом, где вас ждут интерактивные развлечения, горячие подарки от партнера подкаста Hotlips и возможность задать вопросы на всевозможные темы. Это ваш шанс узнать больше о создании самого горячего подкаста Эстонии, обсудить роль журналистики в современных медиа и, конечно же, поделиться тем, что вас тревожит или радует.
Что вас ждет на стенде подкаста „Поехали ко мне“:
Увлекательные беседы о журналистике и подкастах.
Возможность открыто задать вопросы и поделиться своим мнением, болью и пожеланиям.
Подарки и сюрпризы для гостей.
Пространство для неформального общения с журналистами RusDelfi.
Приходите и погрузитесь в атмосферу свободы общения и драйва! Ведущие подкаста „Поехали ко мне“ ждут вас на „Танцевальном рае“ для общения без цензуры и табу.
Место и время:
📍 Таллинн, ночной клуб Hollywood
📅 11 октября 2024 года, 23:00