Ведущие популярного подкаста „Поехали ко мне“ на вечеринке „Танцевальный рай“ в Таллинне – не пропустите уникальную возможность пообщаться!

На вечеринке ведущие будут присутствовать со своим стендом, где вас ждут интерактивные развлечения, горячие подарки от партнера подкаста Hotlips и возможность задать вопросы на всевозможные темы. Это ваш шанс узнать больше о создании самого горячего подкаста Эстонии, обсудить роль журналистики в современных медиа и, конечно же, поделиться тем, что вас тревожит или радует.