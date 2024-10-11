ФОТО И ВИДЕО | Эстония выглядит как Россия, у которой получилось: оппозиционер и комик Антон Пикули уехал из Эстонии(7)
Вечером 10 октября в столичном баре Yama Karaoke прошел открытый микрофон, который стал не просто очередной площадкой для шуток местных комиков, но и особенным событием для любителей острого юмора. Этот вечер был прощальным выступлением стендапера Антона Пикули — российского оппозиционера и язвительного комика, который уже сегодня покидает Эстонию и начинает новую жизнь, но уже в другой стране. Но куда он отправляется?!
Антон Пикули, известный своими острыми политическими и социальными шутками, несколько лет прожил в Эстонии. После начала войны в Украине он переехал в Таллинн и продолжил заниматься сатирой уже здесь. В своих стендап-выступлениях он шутил не только на злободневные темы, но и неоднократно делился своими наблюдениями об окружающей его жизни, трудностях и радостях иммиграции. Открытый микрофон в Yama Karaoke стал для него своеобразной точкой на карте, где он вчера попрощался со зрителями и коллегами, завершая этот этап своей жизни.
Куда переезжает Антон, чем ему запомнилась Эстония, чувствовал ли он себя в безопасности, находясь в непосредственной близости к России, успел ли выучить эстонский язык – смотри в видеоинтервью Bublik!