ФОТО И ВИДЕО | Эстония выглядит как Россия, у которой получилось: оппозиционер и комик Антон Пикули уехал из Эстонии

Антон Пикули, известный своими острыми политическими и социальными шутками, несколько лет прожил в Эстонии. После начала войны в Украине он переехал в Таллинн и продолжил заниматься сатирой уже здесь. В своих стендап-выступлениях он шутил не только на злободневные темы, но и неоднократно делился своими наблюдениями об окружающей его жизни, трудностях и радостях иммиграции. Открытый микрофон в Yama Karaoke стал для него своеобразной точкой на карте, где он вчера попрощался со зрителями и коллегами, завершая этот этап своей жизни.