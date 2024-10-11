В первом в Эстонии Дне тени для девочек примут участие 64 школьницы и женщины-руководители

По словам руководителя Junior Achievement Eesti Керсти Лоор, главного организатора мероприятия, первый в Эстонии День Тени для девочек вызвал большой интерес. „К инициативе присоединились более 60 успешных женщин-руководителей, а возможность стать тенью заинтересовала почти 1500 школьниц. Мы надеемся, что это станет ежегодной традицией, и уже в следующем году еще больше девочек и женщин смогут вдохновить друг друга“, – отметила Лоор.

Идея дня тени для девочек выросла из желания привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства в высшем руководстве в Эстонии. Несмотря на то, что мужчины и женщины представлены на рынке труда практически в равном количестве, женщин на высших руководящих должностях значительно меньше. Встреча с женщинами-руководителями даст девочкам возможность познакомиться с рабочим днем женщины-руководителя и придать смелости строить собственную карьеру без оглядки на гендерные стереотипы или стеклянный потолок.

Министр здоровья Рийна Сиккут отметила, что День тени для девочек помогает разрушать устаревшие гендерные стереотипы и является ценным опытом как для девочек, так и для руководителей. „В Эстонии женщин на руководящих должностях мало , и это само собой не изменится. День тени интересен молодежи тем, что даёт возможность увидеть изнутри, как выглядит работа руководителя. Опыт „рабочей тени“ может помочь в выборе профессии и избавить от страха перед руководящими позициями. В то же время это также ценный опыт для самих руководителей, которые своим примером могут вдохновить молодёжь следовать за мечтой“, - сказала Сиккут.