В первом в Эстонии Дне тени для девочек примут участие 64 школьницы и женщины-руководители
11 октября в Эстонии впервые проводится День тени для девочек – „Девочки берут верх“, #tüdrukudvõtavadüle. 64 ученицам общеобразовательных школ, гимназий и профессиональных училищ представилась возможность провести рабочий день в качестве тени женщин-руководителей из различных областей – от министров и высокопоставленных чиновников до руководителей компаний и общественных организаций. Основная цель мероприятия – положительными примерами вдохновить девочек в будущем пробовать себя на руководящих позициях, а также привлечь внимание к гендерным стереотипам и проблеме стеклянного потолка на уровне высшего руководства.
По словам руководителя Junior Achievement Eesti Керсти Лоор, главного организатора мероприятия, первый в Эстонии День Тени для девочек вызвал большой интерес. „К инициативе присоединились более 60 успешных женщин-руководителей, а возможность стать тенью заинтересовала почти 1500 школьниц. Мы надеемся, что это станет ежегодной традицией, и уже в следующем году еще больше девочек и женщин смогут вдохновить друг друга“, – отметила Лоор.
Идея дня тени для девочек выросла из желания привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства в высшем руководстве в Эстонии. Несмотря на то, что мужчины и женщины представлены на рынке труда практически в равном количестве, женщин на высших руководящих должностях значительно меньше. Встреча с женщинами-руководителями даст девочкам возможность познакомиться с рабочим днем женщины-руководителя и придать смелости строить собственную карьеру без оглядки на гендерные стереотипы или стеклянный потолок.
Министр здоровья Рийна Сиккут отметила, что День тени для девочек помогает разрушать устаревшие гендерные стереотипы и является ценным опытом как для девочек, так и для руководителей. „В Эстонии женщин на руководящих должностях мало , и это само собой не изменится. День тени интересен молодежи тем, что даёт возможность увидеть изнутри, как выглядит работа руководителя. Опыт „рабочей тени“ может помочь в выборе профессии и избавить от страха перед руководящими позициями. В то же время это также ценный опыт для самих руководителей, которые своим примером могут вдохновить молодёжь следовать за мечтой“, - сказала Сиккут.
Присоединившаяся к инициативе исполнительный директор Rimi Eesti Кристель Метсподчеркнула важность положительных примеров. „Чем чаще мы видим женщин на руководящих позициях, тем более естественным это становится. Я участвую в Дне тени, потому что верю, что такие примеры и знакомство с особенностями работы руководителя помогают девочкам поверить в свои силы. Нам важно осознавать гендерные стереотипы, чтобы преодолевать их – стеклянный потолок можно пробить, если знать о его существовании. Об этом должны помнить не только девочки, но и мальчики“, – подчеркнула Метс.
День Тени для девочек „Девочки берут верх“ #tüdrukudvõtavadüle пройдет 11 октября, в Международный день девочек, однако некоторые „тени“ посетят своих наставников другие дни на этой неделе. Девочки смогут побыть тенью в разных городах по всей стране – от Сааремаа до Нарвы, всего в мероприятии принимают участие 64 женщины-руководителя и столько же девочек. Заявки на участие могли подать ученицы 9 классов, гимназий и профессиональных училищ, выбрав из списка руководителя, чьей тенью они хотели бы стать, и написав мотивационное письмо.
Организаторами мероприятия выступили Junior Achievement Eesti, Министерство экономики и коммуникаций и Miltton New Nordics.