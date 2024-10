ФОТО | В Таллинне прошел „Октоберфест“: побаловать себя баварской колбаской можно было за 11.50 евро, выпить пива - за 13!

Девять часов вечера. На сцену выходит мюнхенская группа SANDHOFEN, выступающая на „Октоберфесте“ в Германии, - с хитом фестиваля этого года - Sweet Caroline, народ пускается в пляс, в этот раз уже с десяток людей начинают танцы на скамейках, но почему-то охрана сразу же пресекает это, что не считается нормой для „Октоберфеста“. Далее атмосфера становится еще жарче - у сцены более сотни людей танцуют и поют хит ABBA: „You can dance, you can dance“.