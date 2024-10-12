ФОТО | В Таллинне прошел „Октоберфест“: побаловать себя баварской колбаской можно было за 11.50 евро, выпить пива - за 13!

В эстонской столице пивной праздник длится один день и ежегодно проходит на неделю позже, чем завершается оригинальный „Октоберфест“ в немецком Мюнхене. У нас гостей традиционно развлекают не только песнями и танцами, но и конкурсами: мужчины против женщин сражаются в выпивании на скорость литра пива, а потом первые забивают гвозди в доску на скорость одной рукой. „Это какой-то камеди-клаб“, - восклицают наши соседи по столику.

После награждения победителей на сцену выходит эстонский ансамбль Justament, считающийся гвоздем программы. Под эстонские шлягеры пускаются в пляс несколько десятков гостей. Пока еще эстонская публика не готова к танцам на столах.

А мы перейдем от развлекательной программы к бару, там быстрее всего можно заказать еду и напитки. Литр пива „Октоберфест“ на фестивале дорожает не стремительно. В этом году литровый стакан пенного крепостью 6.0% стоит 13 евро, пол-литра безалкогольного напитка - 6 евро.

Баварская колбаска с тушеной капустой - 11.50 евро, а вот свиная рулька для двоих от шеф-повара Евгения Шевчука еще дороже - 22.00 евро. Но многим столикам об этом переживать не приходится, так как их пригласила на „Октоберфест“ их фирма, оплатившая и пиво, и еду. Но тем, кому не повезло оказаться за таким столом, и чей бюджет ограничен, можно побаловать себя картофельным салатом (150 г за 3 евро).

Девять часов вечера. На сцену выходит мюнхенская группа SANDHOFEN, выступающая на „Октоберфесте“ в Германии, - с хитом фестиваля этого года - Sweet Caroline, народ пускается в пляс, в этот раз уже с десяток людей начинают танцы на скамейках, но почему-то охрана сразу же пресекает это, что не считается нормой для „Октоберфеста“. Далее атмосфера становится еще жарче - у сцены более сотни людей танцуют и поют хит ABBA: „You can dance, you can dance“.

Вечер плавно перетек в ночь, оставляя после себя хмельное послевкусие. До встречи следующей осенью, „Октоберфест“.