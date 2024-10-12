Гений прощального жеста. Крымов отметил в Риге 70 лет: Чулпан и Таракан, двуглавая ощипанная курица, миллион алых роз(1)
„Лучше позор, чем никогда!“ - говорила бабушка героини первого художественного фильма Дмитрия Крымова „Все нормально“, который режиссер закончил монтировать 22 февраля 2022 года. Не успел снять только последний кадр про „она утонула“… Свою первую пробу камеры Крымов показал публике на 70-летие в рижском кинотеатре Splendid Palace. Там же принимал поздравления — от своих актеров Марии Смольниковой, Анатолия Белого и Чулпан Хаматовой и поклонников.
„Работник Крыматория за столом чихнул. И теперь никто не знает, кто где!“ - этот тост Александра Ширвиндта, произнесенный к 60-летию Дмитрия Крымова и озвученный именинником десять лет спустя, стал пророческим. Большинство гостей того юбилея сегодня разметало по всему свету, да и самого Ширвиндта не стало.