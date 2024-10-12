Гений прощального жеста. Крымов отметил в Риге 70 лет: Чулпан и Таракан, двуглавая ощипанная курица, миллион алых роз

„ Работник Крыматория за столом чихнул. И теперь никто не знает, кто где! “ - этот тост Александра Ширвиндта, произнесенный к 60-летию Дмитрия Крымова и озвученный именинником десять лет спустя, стал пророческим. Большинство гостей того юбилея сегодня разметало по всему свету, да и самого Ширвиндта не стало.

„То, что никто не знает, кто где, это очень давит последнее время“, - признался режиссер. В малом зале Splendid Palace разместилась лишь горстка из разметанных друзей Крыматория. Главная актриса Крымова российского периода Мария Смольникова обратилась к мастеру с экрана, проезжая в поезде в районе станции Бологое — она призналась в любви и в том, что „непростительно счастлива, играя в двух последних спектаклях Крымова в Москве“, но она не „однобокая актриса Крымова“.