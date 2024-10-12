Монахини на сцене в Штутгарте устроили провокацию

В „Sancta“ Хольцингер с провокационной ясностью демонстрирует живой лесбийский секс, в большом колоколе артистка, подвешенная за ноги, используется в качестве языка, здесь высмеиваются христианские ритуалы и осуждается сексуальное угнетение женщин. Трехчасовой спектакль основан на одноактной опере немецкого композитора Пауля Хиндемита „Святая Сусанна“, в котором сюжет вращается вокруг монахини Сусанны и ее либидо. На сцене, оформленной в виде алтаря, предстают оперные певицы, секс-работницы и художницы по модификации тела. Здесь раздаются стоны и пронзительные крики, звучат отрывки музыки церковных богослужений, гремит тяжелый метал и техно.

Флорентина Хольцингер известна любовью к провокациям. Своими работами, в которых она радикально и свободно демонстрирует женские тела, встраивает болезненные трюки и не чурается трэша, она уже многие годы вызывает в театральном мире переполох. В предыдущих ее спектаклях-перформансах исполнительниц поднимали в воздух на воткнутых в кожу крюках для мяса, подвешивали за волосы, им прокалывали щеки рыболовным крючком.

Несмотря на него, нервы некоторых зрителей в Штутгарте не выдержали. Два раза спектакль уже показали - и в 18 случаях сотрудникам театра пришлось оказывать посетителям первую помощь - как отмечает пресс-служба театра, в связи с приступами тошноты, головокружения и обморочным состоянием. В трех из них даже вызывали „скорую“. Ранее спектакль Хольцингер показывали в Шверине и Вене. Однако о сильной физиологической реакции со стороны зрителей там не сообщалось.

Тот, кто идет на спектакль с возрастным ограничением „18+„, может рассчитывать на эксцессивные сцены насилия и секса. Постановка австрийского хореографа и перформансистки Флорентины Хольцингер „Sancta“ в Государственном оперном театре Штутгарта все это содержит - как и критику религии, включая сцены с обнаженными монахинями. Оперу рекомендуют зрителям, смелым в поисках новых театральных впечатлений. В сопроводительном тексте к постановке содержится предупреждение: „В этом спектакле показаны откровенные сексуальные действия, а также содержатся сцены и описания (сексуального) насилия. Демонстрируются настоящая и искусственная кровь, прокалывание тела и нанесение ран. В спектакле используются стробоскопические эффекты, высокая громкость и благовония“.

Как церковь реагирует на спектакль с ее критикой

Этот спектакль - о женском самопознании, сексуальном освобождении, разрушении границ и, как отмечает Хольцингер, женоненавистнических моральных установках католической церкви. И если бурной реакции церкви он не вызвал, то отдельные ее представители в стороне не остались.

Венский теолог Ян-Хайнер Тюкк негативно отметил, что спектакль клонирует известные клише. Монахини, вырывающиеся из стен монастыря, чтобы пережить сексуальное высвобождение, - слишком простой нарратив, считает он.

Штутгартский католический городской декан Кристиан Хермес понимает, почему спектакль вызвал у зрителей дискомфорт. Как он признался в интервью католическому новостному агентству KNA, он уважает художественную радикальность Флорентины Хольцингер, поскольку „она беспощадно давит на рану патриархального и клерикально-религиозного превосходства, […] что правильно и важно из-за переполненной виной истории церкви“. В тоже время, по мнению Хермеса, эта постановка прославляет „наивные, если не сказать китчевые, сексуально-духовные мечты об искуплении“. По словам городского декана, после показа спектакля он получал немало тревожных отзывов. „Работников театра и публику жестоко доводят до порога эстетически и психологически терпимого, религиозные чувства непристойно попираются вопреки всей политкорректности, с психическим здоровьем людей играют. И это не случайность, а часть концепции“, - отмечает Кристиан Хермес.

Билеты на оперу раскуплены

Несмотря на отдельную критику и сообщения о медпомощи в Штутгарте, в целом большого скандала спектакль в Германии не вызвал. Напротив, по информации пресс-службы штутгартского театра, после обоих показов публика была в восторге. Местные СМИ сообщают о буре аплодисментов. В постановке речь идет об „избавлении от всякого стыда и вины, которыми христианство веками наказывало женские тела“, отметила телерадиостанция SWR Kultur. Похвальные отзывы критиков можно было прочитать и после постановки в Шверине.

Еще пять показов „Sancta“ в Штутгарте запланированы на конец октября и ноябрь. Театр говорит, что все билеты раскуплены. Спрос особенно возрос после сообщений о привлечении медицинской помощи. После Штутгарта оперный спектакль поставят в берлинском театре Volksbühne, впрочем и там свободных билетов больше нет.