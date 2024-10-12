Сериал Netflix „Эмили в Париже“ чуть не поссорил европейских лидеров
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гордится участием своей жены в сериале „Эмили в Париже“, но в четвертом сезоне героине не стоит слишком задерживаться в Риме... Мэр Рима просит президента Франции остыть, пишет Euronews.
Что вы думаете о продолжающемся хитовом сериале Netflix „Эмили в Париже“?
Красивый кусочек эскапистского ромкома, выдаваемого за тревеллог о межкультурных обменах? Или нескончаемая порция хит-мусора, потакающая всем оскорбительным клише о французах, место которым - в мусорном баке человечества. Причем выбросить их стоит прежде, чем кто-то еще получит очередную порцию вредной болтовни о невежественной, бездарной и неисправимой американской миллениалке, подражающей Кэрри Брэдшоу. Ведь Эмили не только не желает привыкнуть к стране, которая ее принимает, но и вместо этого несет умопомрачительную чушь, которая только радует бредовых Instagram-одержимых диснеевским парижским барахлом, от которого хочется истерически избить героиню. Или она еще и воплощает ту, которая пользуется „белыми привилегиями“, героиню из „Человеческой комедии“ Оноре де Бальзака в последней попытке заставить ее и ее создателей осознать, что они создали антиутопический эквивалент „cringe“ в сериальной форме?
Судя по длине приведенной выше внушительной тирады, вы можете догадаться, на какой позиции мы находимся в Euronews Culture.
В то же время мы знаем, что президент Франции Эммануэль Макрон может не согласиться с нашей тирадой, так как он официально заявил, что считает сериал „хорошим для имиджа Франции“: шоу „очень позитивно с точки зрения привлекательности для страны“.
В недавнем интервью Variety Макрон поделился тем, что он „очень гордится“ эпизодическим появлением своей жены Брижит в четвертом сезоне сериала. Во второй половине четвертого сезона она играет саму себя.
„Я был очень горд, и она была очень рада этому, - сказал Макрон. - Это всего несколько минут, но я думаю, что для нее это был очень хороший момент“.
Тем не менее, он не позволил себе выступить в качестве гостя на съемках.
„Я менее привлекателен, чем Брижит“, - сказал французский лидер в интервью, опубликованном в среду, когда его спросили, приглашали ли и его принять участие.
Но не все так просто.
Во второй части 4-го сезона Эмили отправляется в Италию на vaycay (новое популярное слово, обозначающее короткие каникулы). И Рим, будь внимателен: Макрон хочет, чтобы Эмили обязательно вернулась во французскую столицу в следующих сезонах.
„Мы будем бороться изо всех сил. И мы будем просить ее остаться (в Париже)“, - сказал Макрон. - „Эмили в Париже“ в Риме не имеет смысла“, - добавил он.
Мэр Рима Роберто Гуалтьери тут же отреагировал на комментарии Макрона.
„Дорогой Эммануэль Макрон, не волнуйтесь: Эмили очень хорошо себя чувствует в Риме, - ответил Гуалтьери на сайте X. - И к тому же вы не можете контролировать сердце: давайте позволим ей самой выбирать“.
Гуалтьери также рассказал, что обсуждал комментарии Макрона с мэром Парижа Анн Идальго.
„Мы рассматриваем переезд Эмили в Рим как подтверждение того, что наш город становится все более и более важным, и мы вполне спокойно относимся к решениям Netflix по производству. Они знают, что делают, - сказал он. - Если честно, мы думаем, что мистеру Макрону стоит просто расслабиться“.
Как насчет того, чтобы всем принять таблетку спокойствия? Там, где раньше был разлад, позвольте нам посеять гармонию.
Как насчет того, чтобы пригласить всех сесть и посмотреть пару серий „Эмили в Париже“, чтобы европейские лидеры поняли, что, хотя это шоу может способствовать росту туризма, это не что иное, как стереотипный поцелуй смерти для ваших стран.
Давайте не будем ссориться. Вместо этого давайте все вместе скажем „Адье / Буонанотте „ „Эмили в Париже“ раз и навсегда?