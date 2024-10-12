Сериал Netflix „Эмили в Париже“ чуть не поссорил европейских лидеров

Что вы думаете о продолжающемся хитовом сериале Netflix „Эмили в Париже“?

Красивый кусочек эскапистского ромкома, выдаваемого за тревеллог о межкультурных обменах? Или нескончаемая порция хит-мусора, потакающая всем оскорбительным клише о французах, место которым - в мусорном баке человечества. Причем выбросить их стоит прежде, чем кто-то еще получит очередную порцию вредной болтовни о невежественной, бездарной и неисправимой американской миллениалке, подражающей Кэрри Брэдшоу. Ведь Эмили не только не желает привыкнуть к стране, которая ее принимает, но и вместо этого несет умопомрачительную чушь, которая только радует бредовых Instagram-одержимых диснеевским парижским барахлом, от которого хочется истерически избить героиню. Или она еще и воплощает ту, которая пользуется „белыми привилегиями“, героиню из „Человеческой комедии“ Оноре де Бальзака в последней попытке заставить ее и ее создателей осознать, что они создали антиутопический эквивалент „cringe“ в сериальной форме?

Судя по длине приведенной выше внушительной тирады, вы можете догадаться, на какой позиции мы находимся в Euronews Culture.

В то же время мы знаем, что президент Франции Эммануэль Макрон может не согласиться с нашей тирадой, так как он официально заявил, что считает сериал „хорошим для имиджа Франции“: шоу „очень позитивно с точки зрения привлекательности для страны“.

В недавнем интервью Variety Макрон поделился тем, что он „очень гордится“ эпизодическим появлением своей жены Брижит в четвертом сезоне сериала. Во второй половине четвертого сезона она играет саму себя.

„Я был очень горд, и она была очень рада этому, - сказал Макрон. - Это всего несколько минут, но я думаю, что для нее это был очень хороший момент“.

Тем не менее, он не позволил себе выступить в качестве гостя на съемках.

„Я менее привлекателен, чем Брижит“, - сказал французский лидер в интервью, опубликованном в среду, когда его спросили, приглашали ли и его принять участие.

Но не все так просто.