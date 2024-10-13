Сегодня в Таллинне пройдет благотворительная Покровская ярмарка

Праздник Покрова один из самых любимых и почитаемых в народе осенних праздников. В честь него строилось множество храмов, писались иконы, традиционно шумели ярмарки и народные гулянья. Гостей Покровской ярмарки в Русском культурном центре в это воскресенье тоже ждет богатая музыкальная и развлекательная программа, которая будет интересна всей семье от маленьких детей до бабушек и дедушек!

Торжественное открытие ярмарки состоится в 13:00 в фойе первого этажа и продолжится музыкальной программой. На втором этаже традиционно будут столы с поделками и информацией об участниках ярмарки, на нулевом этаже — угощения. Ярмарочные столы украсят поделки взрослых и юных прихожан, дары осени и домашние вкусности.

Долгожданными гостями Покровской ярмарки традиционно станут издательства „КПД“ и „Александра“ с последними книжными новинками для взрослых и детей на русском языке.

Посетителям Покровской ярмарки Русский театр Эстонии предложит билеты на свои спектакли по выгодным ценам.

Дополнительно посетители ярмарки смогут получить из первых рук информацию о православных общеобразовательных школах: св.Иоанна Шанхайского и Св. Иоанна Богослова (Püha Johannese Kool), а также пообщаться с представителями Богадельни из Нарвы (социального центра по уходу) храма Нарвской иконы Божией Матери.

На втором этаже Центра Русской культуры весь октябрь традиционная выставка „Православное творчество“, рассказывающая в этом году о таллинской православной школе св.Иоанна Шанхайского.

Приходите на ярмарку, если Вам дороги семейные ценности и православные традиции!Вырученные средства смогут поддержать проведение занятий в детских воскресных школах при храмах.

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