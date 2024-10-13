13.10.2024, 13:14
А коровы как люди. Алвис Херманис поставил в Риге спектакль про своих молочных братьев и сестер
ФОТО: Fоtо: JANIS DEINATS, rus.delfi.lv
Эгея, Элея, Эсея, Убеле и Швете - покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета… Примерно так можно коротко сформулировать сюжет третьей премьеры сезона от Алвиса Херманиса в Новом Рижском театре. Поэтичные имена принадлежат коровам, главным героиням спектакля „Черное молоко-2024“. Через них все латыши — молочные сестры и братья.
„Вот зачем латышский язык для русскоязычных первоклашек начинают изучать с определений, как „говорят“ животные? В какой ситуации в школе, университете и на работе вам потребуется знать, что свинья rukšķ, курица — klust, а корова — mauj?!“ - праведный гнев любящих родителей на эту тему разлился в начале учебного года по русскоязычной ветке соцсетей. Зря они.
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