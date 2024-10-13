А коровы как люди. Алвис Херманис поставил в Риге спектакль про своих молочных братьев и сестер

„Вот зачем латышский язык для русскоязычных первоклашек начинают изучать с определений, как „говорят“ животные? В какой ситуации в школе, университете и на работе вам потребуется знать, что свинья rukšķ, курица — klust, а корова — mauj?!“ - праведный гнев любящих родителей на эту тему разлился в начале учебного года по русскоязычной ветке соцсетей. Зря они.

Да, вряд ли такие знания потребуются для сведения годового баланса, совершения научного открытия или баталий в Твиттере (хотя, как знать)… Но даже сам факт изучения этих слов на первых уроках языка говорит очень многое о глсителях и хранителях этого языка — латышах. Понятие lauki для них если не святое, то корневое, это то, откуда есть пошли латыши.