К 100-летию со дня рождения художника: творческий мир Юло Соостера в музее Миккеля

„На выставке представлен жизненный и творческий путь художника от ранних живописных экспериментов, начатых уже на родном острове Хийумаа и продолженных в Тарту, в рамках периода под влиянием школы „Паллас“, до рельефных и серийных произведений расцвета его московского творчества, а также загадочных неоконченных работ последних лет жизни,“ – пояснила куратор Лийза Кальюла.

„При этом „выставкой в выставке“ выступает галерея автопортретов Соостера – яркий пример самоанализа художника не только из частных, но и музейных коллекций. Она демонстрирует превращение Соостера из подпольного автора, исключенного из официальной художественной жизни, в знаковую фигуру истории искусства как Эстонии, так и Восточной Европы ХХ века,“ – добавила куратор Эльнара Тайдре.

На выставке экспонируются более 160 произведений Соостера, немалая часть которых предстанет перед широкой публикой впервые. К примеру, неоконченные работы последних лет жизни художника, которые дают некоторое представление о его движении в направлении концептуального искусства, а также раритетный рисунок со знаменитым портретом Моны Лизы, где в рамках творческой игры на лице модели поменялись местами рот и глаза.

Значительную часть выставки составляют произведения из коллекции семьи Соостер. По решению родных художника в 1990 году коллекция была привезена из Москвы в Тарту. Таким образом, центр исследования творчества Соостера переместился из России в Эстонию. Экспонаты для выставки предоставили 17 частных коллекционеров, среди которых и несколько владелиц собраний любопытного профиля: принадлежащие им работы раскрывают особое отношение Соостера к женщинам.