К 100-летию со дня рождения художника: творческий мир Юло Соостера в музее Миккеля
Выставка „Юло Соостер. Вид из частных собраний“, открытая с 18 октября в Музее Миккеля, посвящена столетнему юбилею художника – уникальной творческой натуры и одного из ключевых реформаторов эстонского модернизма послевоенных лет. Несмотря на недолгий творческий путь, Юло Соостер (1924–1970) оставил богатое наследие, насчитывающее тысячи рисунков и живописных произведений, которое, преодолев железный занавес, вошло в историю европейского сюрреализма. Кураторы выставки – Лийза Кальюла и Эльнара Тайдре.
„На выставке представлен жизненный и творческий путь художника от ранних живописных экспериментов, начатых уже на родном острове Хийумаа и продолженных в Тарту, в рамках периода под влиянием школы „Паллас“, до рельефных и серийных произведений расцвета его московского творчества, а также загадочных неоконченных работ последних лет жизни,“ – пояснила куратор Лийза Кальюла.
„При этом „выставкой в выставке“ выступает галерея автопортретов Соостера – яркий пример самоанализа художника не только из частных, но и музейных коллекций. Она демонстрирует превращение Соостера из подпольного автора, исключенного из официальной художественной жизни, в знаковую фигуру истории искусства как Эстонии, так и Восточной Европы ХХ века,“ – добавила куратор Эльнара Тайдре.
На выставке экспонируются более 160 произведений Соостера, немалая часть которых предстанет перед широкой публикой впервые. К примеру, неоконченные работы последних лет жизни художника, которые дают некоторое представление о его движении в направлении концептуального искусства, а также раритетный рисунок со знаменитым портретом Моны Лизы, где в рамках творческой игры на лице модели поменялись местами рот и глаза.
Значительную часть выставки составляют произведения из коллекции семьи Соостер. По решению родных художника в 1990 году коллекция была привезена из Москвы в Тарту. Таким образом, центр исследования творчества Соостера переместился из России в Эстонию. Экспонаты для выставки предоставили 17 частных коллекционеров, среди которых и несколько владелиц собраний любопытного профиля: принадлежащие им работы раскрывают особое отношение Соостера к женщинам.
Музей Миккеля – филиал Художественного музея Эстонии, посвященный феномену частных собраний, в своей работе он прослеживает и раскрывает как особенности и направления развития коллекционирования искусства в Эстонии, так и творческие пути художников, чьи работы представляют исключительное значение как объект коллекционирования. „Поэтому мы стали готовить выставку „Юло Соостер. Вид из частных собраний“, ведь Соостер по своему охвату самый международный художник Эстонии второй половины ХХ века и за последние годы он оказался под пристальным вниманием многих коллекционеров,“ – отметила директор Кадриоргского музея и Музея Миккеля Александра Мурре.
Выставку сопровождает приуроченное к 100-летию со дня рождения Соостера объемное издание, в котором работы из частных собраний соседствуют с каноническими произведениями из музейных коллекций, а творчество художника анализируют как эстонские, так и зарубежные авторы, исследовавшие его наследие в течение последнего десятилетия. Выставку сопровождают образовательные и публичные программы. В субботу, 19 октября, в рамках выставки пройдет специальная программа.
В 13:00 состоится встреча с искусствоведом Маргаритой Соостер – внучкой Юло Соостера (на русском языке).
В 14:00 выступит с беседой Тенно Пент Соостер – сын Юло Соостера, хранитель его наследия и художник.
С 12:00 до 15:00 у посетителей выставки будет возможность принять участие в мастер-классе по изготовлению открытки с фигурным стихотворением.
В 18:00 в магазине Rahva Raamat в торговом центре Виру состоится презентация юбилейного издания „Юло Соостер“: в беседе примут участие Тенно Пент Соостер и авторы книги.
Выставка „Соостер – 100. Вид из частных собраний“ открыта в Музее Миккеля до 4 мая 2025 года.