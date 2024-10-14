ВИДЕО | Оскароносная актриса Кейт Бланшетт сняла документальный фильм о Харькове

Документальный фильм длится почти час. Его главные герои — пожарный Роман и его команда, которые спасают город от пожаров, возникших в результате обстрелов, а также фельдшеры Татьяна и Ирина, которые не только спасали раненых, но и ежедневно помогали людям, которые несколько месяцев скрывались в подвалах.

Съемки этого документального фильма проходили в первые три месяца вторжения. Кейт Бланшетт, дважды обладательница „Оскара“ и известная своей ролью в трилогии „Властелин колец“, не только стала исполнительным продюсером, но и выступила в роли диктора, комментируя визуальный ряд фильма.

Документальный фильм иллюстрирует разрушенные дома и гражданскую инфраструктуру, показывая, как люди прячутся от обстрелов в метро и пытаются сохранить нормальную жизнь находясь под постоянной угрозой. Герои, которые принимали участие в съемках, отстаивают идеалы демократии и независимости, отказываясь покидать родной Харьков, несмотря на опасность.