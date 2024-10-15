19 и 27 октября в Таллиннском ботаническом саду пройдет яблочный праздник

Яблочный праздник – это красочная и увлекательная выставка, на которой можно познакомиться с разными сортами яблок. Помимо яблок, в Таллиннском ботаническом саду будут представлены разные виды груши и рябины.

Суббота, 19 октября

с 12:00 до 14:00 - творческий мастер-класс: дети рисуют яблоки

в 13:00 - мастер-класс по приготовлению долмы

с 14:00 до 16:00 - яблочная дегустация

Воскресенье, 27 октября

День польского яблока, в рамках которого пройдет мастер-класс по выпечке традиционного польского яблочного пирога.

с 12:00 до 14:00 - творческий мастер-класс: дети рисуют яблоки

с 14:00 до 16:00 - яблочная дегустация

Участие в мастер-классах по билету в Ботанический сад. Необходима предварительная регистрация.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.