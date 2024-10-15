19 и 27 октября в Таллиннском ботаническом саду пройдет яблочный праздник
C 19 по 27 октября в Таллиннском ботаническом саду пройдет праздник яблок.
Яблочный праздник – это красочная и увлекательная выставка, на которой можно познакомиться с разными сортами яблок. Помимо яблок, в Таллиннском ботаническом саду будут представлены разные виды груши и рябины.
Суббота, 19 октября
с 12:00 до 14:00 - творческий мастер-класс: дети рисуют яблоки
в 13:00 - мастер-класс по приготовлению долмы
с 14:00 до 16:00 - яблочная дегустация
Воскресенье, 27 октября
День польского яблока, в рамках которого пройдет мастер-класс по выпечке традиционного польского яблочного пирога.
с 12:00 до 14:00 - творческий мастер-класс: дети рисуют яблоки
с 14:00 до 16:00 - яблочная дегустация
Участие в мастер-классах по билету в Ботанический сад. Необходима предварительная регистрация.
Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.