Стали известны финалисты гастрономического конкурса Silverspoon 2024 – кто же заберет ложку?

Оценка конкурса проводилась в следующих категориях: fine dining, casual dining, национальная кухня, кафе, семейный ресторан, лучший сервис и лучший шеф-повар. Отдельно будут отмечены рестораны в следующих номинациях: „Неизменное качество на протяжении долгого времени“, „Премия за дело жизни“ и „Медиа-премия“.

Процесс оценки был полностью анонимным, а все анкеты судей обрабатывались PricewaterhouseCoopers. Особенность конкурса Silverspoon заключается в том, что он не нацелен на создание рейтинга, а собирает мнения постоянных клиентов ресторанов, что помогает индустрии гастрономии развиваться и улучшать качество.