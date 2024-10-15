Стали известны финалисты гастрономического конкурса Silverspoon 2024 – кто же заберет ложку?
Конкурс Silverspoon (Hõbelusikas) в 2024 году отмечает свой двадцатый юбилей. В этом году участие приняли 58 ресторанов, а оценку им дали 142 судьи. Всего было проведено 290 посещений.
Оценка конкурса проводилась в следующих категориях: fine dining, casual dining, национальная кухня, кафе, семейный ресторан, лучший сервис и лучший шеф-повар. Отдельно будут отмечены рестораны в следующих номинациях: „Неизменное качество на протяжении долгого времени“, „Премия за дело жизни“ и „Медиа-премия“.
Финалистами номинаций стали:
ARGENTIINA RESTORAN
CONTROVENTO
RUDOLF RESTORAN
UMA RESTORAN
LESSNER BAAR
LORE BISTROO
UGANDI RESTO
GOSPA RESTORAN
FELLIN
ORANGERIE KOHVIK & RESTO
LOULOU
RESTORAN JOYCE
LA PRIMA PIZZA VANALINN
HORISONT RESTAURANT & BAR
TSHAIKOVSKY
STENHUS
OCEAN 11
Процесс оценки был полностью анонимным, а все анкеты судей обрабатывались PricewaterhouseCoopers. Особенность конкурса Silverspoon заключается в том, что он не нацелен на создание рейтинга, а собирает мнения постоянных клиентов ресторанов, что помогает индустрии гастрономии развиваться и улучшать качество.
Победители конкурса Silverspoon 2024 будут объявлены на торжественной церемонии 1 ноября.