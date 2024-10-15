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15.10.2024, 12:04

Стали известны финалисты гастрономического конкурса Silverspoon 2024 – кто же заберет ложку?

 
ФОТО: Maksim Toome | www.maksimtoome.com

Конкурс Silverspoon (Hõbelusikas) в 2024 году отмечает свой двадцатый юбилей. В этом году участие приняли 58 ресторанов, а оценку им дали 142 судьи. Всего было проведено 290 посещений.

Оценка конкурса проводилась в следующих категориях: fine dining, casual dining, национальная кухня, кафе, семейный ресторан, лучший сервис и лучший шеф-повар. Отдельно будут отмечены рестораны в следующих номинациях: „Неизменное качество на протяжении долгого времени“, „Премия за дело жизни“ и „Медиа-премия“.

Финалистами номинаций стали:

  • ARGENTIINA RESTORAN

  • CONTROVENTO

  • RUDOLF RESTORAN

  • UMA RESTORAN

  • LESSNER BAAR

  • LORE BISTROO

  • UGANDI RESTO

  • GOSPA RESTORAN

  • FELLIN

  • ORANGERIE KOHVIK & RESTO

  • LOULOU

  • RESTORAN JOYCE

  • LA PRIMA PIZZA VANALINN

  • HORISONT RESTAURANT & BAR

  • TSHAIKOVSKY

  • STENHUS

  • OCEAN 11

Процесс оценки был полностью анонимным, а все анкеты судей обрабатывались PricewaterhouseCoopers. Особенность конкурса Silverspoon заключается в том, что он не нацелен на создание рейтинга, а собирает мнения постоянных клиентов ресторанов, что помогает индустрии гастрономии развиваться и улучшать качество.

Победители конкурса Silverspoon 2024 будут объявлены на торжественной церемонии 1 ноября.

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