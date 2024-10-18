„Я хочу быть в жизни этого ребенка“. Аль Пачино рассказал об отцовстве в 84 года, любимых актерах и о том, как его чуть не уволили из „Крестного отца“
Легендарный голливудский актер Аль Пачино написал автобиографию, чтобы его младший сын Роман, которому сейчас чуть больше года, смог узнать историю отца из первых уст. Об этом актер рассказал в интервью Би-би-си.
Младший сын Аль Пачино родился, когда актеру было 83 года, сейчас мальчику 16 месяцев. Роман — четвертый ребенок Аль Пачино; у актера также есть дочь Джули Мари (1989 г. р.) и близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз (2001 г. р.), пишет BBC News Русская служба.
Решение актера написать книгу частично связано с появлением Романа на свет, говорит Аль Пачино.
„Я хочу быть в жизни этого ребенка. И надеюсь, мне это удается, — поделился актер. — Я надеюсь, что здоровье мне и дальше будет это позволять, и он будет знать, кто у него отец“.
По словам Аль Пачино, сейчас его общение с сыном преимущественно происходит онлайн (звезда „Крестного отца“ расстался с матерью Романа, 30-летней кинопродюсером Нур Альфалла; актер никогда не был женат).
„Он время от времени присылает мне сообщения“, — рассказал Аль Пачино о Романе. Он добавил, что играет на гармонике для своего сына по видеосвязи, и они „таким образом установили контакт“.
Аль Пачино в течение многих лет отказывался от предложений написать мемуары, но теперь решил, что „в его жизни произошло достаточно, так что кому-нибудь может быть интересно прочитать об этом“.
Книга актера была опубликована 15 октября и называется Sonny Boy (что можно перевести как „cынок“) — так актера звала его мать.
Аль Пачино рассказал в интервью о том, как в первые две недели съемок „Крестного отца“ его чуть было не уволили: киностудия и режиссер Фрэнсис Форд Коппола были недовольны его актерской игрой, пишет BBC News Русская служба.
„Приходит к тебе режиссер и говорит: „Слушай, я же в тебя так верил… Что происходит? Ты не вытягиваешь“, — с улыбкой вспоминает актер. — И тут ты слышишь, как все вокруг начинают об этом трещать. И начинаешь понимать, что тут тебя, кажется, никто не хочет видеть“.
Все изменила сцена, в которой Майкл Корлеоне убивает мафиози и коррумпированного полицейского при помощи пистолета, спрятанного в туалете ресторана.
Актер считает, что Коппола специально решил провести съемки этого эпизода раньше запланированного, чтобы „сделать самое важное, потому что именно это хотела увидеть студия“. „Сейчас-то он говорит, что ничего такого не предпринимал“, — смеется Аль Пачино.
„В голову приходит Боб [Роберт] де Ниро, — ответил Аль Пачино на вопрос о том, кто вместо него мог бы сыграть Майкла Корлеоне. — Почему бы и нет? Я не незаменим“.
Но особое место в сердце актера занимает фильм 1983 года „Лицо со шрамом“.
Картина провалилась в прокате и была негативно воспринята критиками, но затем стала культовой классикой.
Аль Пачино хотел бы, чтобы его номинировали на „Оскар“ за „Лицо со шрамом“; в итоге он получил статуэтку в 1992 году за „Запах женщины“.
В интервью речь зашла и о том, как Аль Пачино относится к возможности, что его образ будет использован после смерти, в частности, при помощи искусственного интеллекта.
Актер не переживает по этому поводу: он доверяет своим детям (права на образ перейдут к ним). „Мне это неважно“, — говорит Аль Пачино том, как его образ будет (или не будет) использоваться в будущем.
Во время пандемии Аль Пачино потерял сознание в своем доме во время пандемии — и думал, что умирает, пишет BBC News Русская служба.
„Люди теперь считают, что я не верю в загробную жизнь, потому что я сказал, что ничего такого не увидел. Никакого света в конце туннеля. Может быть, для меня жизни после смерти и нет, но кто-нибудь другой, возможно, куда-то отправится [после смерти], потому что они сделали в жизни то, чего не сделал я“, — рассуждает Аль Пачино.
В 2011 году Аль Пачино обнаружил, что на его банковских счетах нет денег, а его бухгалтер попал в тюрьму. „Я тратил по 400 тысяч долларов в месяц и не понимал, что это происходит. Конечно, для этого нужно быть полным дураком“, — признался он.
Сейчас Аль Пачино смотрит второй сезон сериала „Монстр“ (Monster) на Netflix. Актеру настолько понравилась работа Хавьера Бардема, который играет в нем одну из главный ролей, что он написал ему рукописное письмо с поздравлениями.
Помимо Бардема, Аль Пачино восхищается Леонардо ди Каприо и Адамом Драйвером. А Джейми Фокс, по его словам, — лучший шахматист в Голивуде. На вопрос о том, играл ли когда-нибудь Аль Пачино в шахматы с Робертом де Ниро, актер ответил: „Я даже не знаю даже, знаком ли он с правилами“.
На чехле телефона Аль Пачино изображен Шрек. Как рассказал актер, этот чехол ему дала младшая дочь Оливия несколько лет назад, и Аль Пачино в угоду ей не стал его менять.
При этом актер не желает озвучивать анимационных персонажей. „У меня не получается это делать. Я пробовал, — сказал он. — Окей, наверное, я могу. Но совершенно не хочу“.
У Аль Пачино до сих пор нет звезды на голливудской Аллее славы. Хочет ли он ее? „О да, конечно“.