„Я хочу быть в жизни этого ребенка“. Аль Пачино рассказал об отцовстве в 84 года, любимых актерах и о том, как его чуть не уволили из „Крестного отца“

Младший сын Аль Пачино родился, когда актеру было 83 года, сейчас мальчику 16 месяцев. Роман — четвертый ребенок Аль Пачино; у актера также есть дочь Джули Мари (1989 г. р.) и близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз (2001 г. р.), пишет BBC News Русская служба.

Решение актера написать книгу частично связано с появлением Романа на свет, говорит Аль Пачино.

„Я хочу быть в жизни этого ребенка. И надеюсь, мне это удается, — поделился актер. — Я надеюсь, что здоровье мне и дальше будет это позволять, и он будет знать, кто у него отец“.

По словам Аль Пачино, сейчас его общение с сыном преимущественно происходит онлайн (звезда „Крестного отца“ расстался с матерью Романа, 30-летней кинопродюсером Нур Альфалла; актер никогда не был женат).

„Он время от времени присылает мне сообщения“, — рассказал Аль Пачино о Романе. Он добавил, что играет на гармонике для своего сына по видеосвязи, и они „таким образом установили контакт“.

Аль Пачино в течение многих лет отказывался от предложений написать мемуары, но теперь решил, что „в его жизни произошло достаточно, так что кому-нибудь может быть интересно прочитать об этом“.

Книга актера была опубликована 15 октября и называется Sonny Boy (что можно перевести как „cынок“) — так актера звала его мать.

Аль Пачино рассказал в интервью о том, как в первые две недели съемок „Крестного отца“ его чуть было не уволили: киностудия и режиссер Фрэнсис Форд Коппола были недовольны его актерской игрой, пишет BBC News Русская служба.

„Приходит к тебе режиссер и говорит: „Слушай, я же в тебя так верил… Что происходит? Ты не вытягиваешь“, — с улыбкой вспоминает актер. — И тут ты слышишь, как все вокруг начинают об этом трещать. И начинаешь понимать, что тут тебя, кажется, никто не хочет видеть“.

Все изменила сцена, в которой Майкл Корлеоне убивает мафиози и коррумпированного полицейского при помощи пистолета, спрятанного в туалете ресторана.