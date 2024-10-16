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16.10.2024, 14:02

Придется ли родителям продавать почку? Показываем, сколько стоит отдохнуть в Эстонии на школьных каникулах

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ФОТО: Tarmo Paju | Shutterstock+booking скриншоты

С наступлением школьных каникул спрос на отдых в Эстонии возрос, особенно на отели, где есть спа и бассейны. Это привело к быстрому заполнению номеров, но, как показывает мониторинг на платформе Booking, даже на пике спроса можно найти не только очень дорогие, но и вполне доступные варианты. Портал Bublik изучил оставшиеся предложения и рассказывает вам о впечатлениях!

Мы изучили цены на проживание в отеле для семьи из двух взрослых и одного ребенка 10 лет: с завтраками, на три ночи в середине недели, без акцента на том, в какой точке Эстонии располагается отель. Одним из главных наших условий был обязательный доступ к бассейну, что особенно важно для семейного отдыха. И несмотря на то, что 98% номеров на эти даты уже забронированы, среди оставшихся предложений есть разные по цене и категории.

С одной стороны, встречаются отели, которые предлагают услуги за внушительные суммы, несмотря на то, что номер по предложенной отелем цене не относится к какой-то высшей категории. Так, например, популярный тартуский V-Spa Hotel предлагает отдохнуть у них в двухместном номере категории „Делюкс“ за 960 евро.

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