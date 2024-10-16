Придется ли родителям продавать почку? Показываем, сколько стоит отдохнуть в Эстонии на школьных каникулах

Мы изучили цены на проживание в отеле для семьи из двух взрослых и одного ребенка 10 лет: с завтраками, на три ночи в середине недели, без акцента на том, в какой точке Эстонии располагается отель. Одним из главных наших условий был обязательный доступ к бассейну, что особенно важно для семейного отдыха. И несмотря на то, что 98% номеров на эти даты уже забронированы, среди оставшихся предложений есть разные по цене и категории.