Придется ли родителям продавать почку? Показываем, сколько стоит отдохнуть в Эстонии на школьных каникулах(26)
С наступлением школьных каникул спрос на отдых в Эстонии возрос, особенно на отели, где есть спа и бассейны. Это привело к быстрому заполнению номеров, но, как показывает мониторинг на платформе Booking, даже на пике спроса можно найти не только очень дорогие, но и вполне доступные варианты. Портал Bublik изучил оставшиеся предложения и рассказывает вам о впечатлениях!
Мы изучили цены на проживание в отеле для семьи из двух взрослых и одного ребенка 10 лет: с завтраками, на три ночи в середине недели, без акцента на том, в какой точке Эстонии располагается отель. Одним из главных наших условий был обязательный доступ к бассейну, что особенно важно для семейного отдыха. И несмотря на то, что 98% номеров на эти даты уже забронированы, среди оставшихся предложений есть разные по цене и категории.