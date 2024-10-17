ФОТО | Самый привлекательный мясной бренд Эстонии представил новинки к праздникам

„ Мы очень гордимся тем, что Maks & Moorits остается самым привлекательным для потребителей мясным брендом в Эстонии. Этот успех достигнут благодаря постоянным улучшениям и внимательному отношению к ожиданиям наших потребителей“, – отметил директор по продажам Atria Eesti AS Андер Маркса.'

В этом году Maks & Moorits решил разнообразить свой классический зимний ассортимент новыми интересными вкусами, чтобы сделать рождественские столы еще более праздничными и уникальными.

По словам директора по продажам, интересным фактом является то, что хотя кровяная колбаса обычно ассоциируется с рождественским сезоном, в этом году она пользовалась успехом даже летом, что говорит о высоком интересе к продукту и вне праздников.

Согласно данным Nielsen, кровяные колбасы Maks & Moorits - самые популярные в рождественский сезон. Бренд пять лет подряд побеждал на Таллиннской выставке продуктов питания, завоевывая титул „Лучшая кровяная колбаса“. В этом году награду снова получила кровяная колбаса „Maitselt mahe verivorst“ с копченым беконом, которая уже несколько десятилетий пользуются успехом на рынке.

„В этом сезоне мы предложили новый подход к разработке кровяных колбас для тех, кто ищет что-то новое в традиционных продуктах. Кровяные колбасы „Willemi“ от Maks & Moorits отличаются высоким содержанием мяса, а перловку мы заменили гречкой“, – добавил Маркса.

В ассортименте жаркого появились новинки как из свинины, так и из курицы. Все изделия уже находятся в пакетах для запекания, что позволяет сохранить сочность блюда.

„Для любителей куриного мяса мы предлагаем жаркое из бедрышек „Broilerikintsuliha prae“, которое легко готовится в пакете для запекания.

Очищенные от костей и кожи бедрышки приправлены смесью паприки и перца. В этом году на Таллиннской выставке продуктов питания это блюдо было удостоено титула „Лучший рождественский продукт““, - рассказал директор по продажам Atria Eesti AS.