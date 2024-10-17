ФОТО | Самый привлекательный мясной бренд Эстонии представил новинки к праздникам
Atria Eesti AS занимает крупнейшую долю рынка среди мясных производителей Эстонии. В преддверии осени Maks & Moorits сохраняет лидирующую позицию и на рынке кровяных колбас. Бренд представляет 11 новых мясных изделий, одно из которых уже получило титул „Лучший рождественский продукт“ на выставке продуктов питания.
„ Мы очень гордимся тем, что Maks & Moorits остается самым привлекательным для потребителей мясным брендом в Эстонии. Этот успех достигнут благодаря постоянным улучшениям и внимательному отношению к ожиданиям наших потребителей“, – отметил директор по продажам Atria Eesti AS Андер Маркса.'
В этом году Maks & Moorits решил разнообразить свой классический зимний ассортимент новыми интересными вкусами, чтобы сделать рождественские столы еще более праздничными и уникальными.
По словам директора по продажам, интересным фактом является то, что хотя кровяная колбаса обычно ассоциируется с рождественским сезоном, в этом году она пользовалась успехом даже летом, что говорит о высоком интересе к продукту и вне праздников.
Согласно данным Nielsen, кровяные колбасы Maks & Moorits - самые популярные в рождественский сезон. Бренд пять лет подряд побеждал на Таллиннской выставке продуктов питания, завоевывая титул „Лучшая кровяная колбаса“. В этом году награду снова получила кровяная колбаса „Maitselt mahe verivorst“ с копченым беконом, которая уже несколько десятилетий пользуются успехом на рынке.
„В этом сезоне мы предложили новый подход к разработке кровяных колбас для тех, кто ищет что-то новое в традиционных продуктах. Кровяные колбасы „Willemi“ от Maks & Moorits отличаются высоким содержанием мяса, а перловку мы заменили гречкой“, – добавил Маркса.
В ассортименте жаркого появились новинки как из свинины, так и из курицы. Все изделия уже находятся в пакетах для запекания, что позволяет сохранить сочность блюда.
„Для любителей куриного мяса мы предлагаем жаркое из бедрышек „Broilerikintsuliha prae“, которое легко готовится в пакете для запекания.
Очищенные от костей и кожи бедрышки приправлены смесью паприки и перца. В этом году на Таллиннской выставке продуктов питания это блюдо было удостоено титула „Лучший рождественский продукт““, - рассказал директор по продажам Atria Eesti AS.
Свинина „Maitselt mahe“ в пакете для запекания – это маложирное и нежное мясо с классическими приправами. Также в ассортименте появилась свиная шея в маринаде с черным, розовым и зеленым перцем, которая создает насыщенные вкусовые впечатления.
Свинина с зеленью и сыром от Maks & Moorits не только обладает превосходным вкусом, но и позволяет легко приготовить идеальное блюдо. Обычно приготовление вырезки требует определенных навыков для достижения сочности, но с пакетом для запекания от Maks & Moorits этот процесс значительно упрощается, гарантируя мягкость и сочность мяса. Идеальный вкус обеспечивается за счет сочетания зелени, свежего лука и плавящегося сыра Гауда.
По словам Маркса, жаркое с лисичками – простое и быстрое решение для потрясающего обеда или ужина. „Сочные кусочки свинины с лисичками – идеальный выбор для тех, кто ценит знакомые вкусы с легкой изюминкой. Характерный вкус этому блюду придает любимые многими лисички – они прекрасно оттеняют мягкий вкус свинины и создают уникальное сочетание“.
Мясная нарезка позволяет быстро и легко приготовить вкусные повседневные блюда. В линейке удобных в приготовлении продуктов представлены „Kodune lihapada“ – рагу из кусочков задней части свинины с луком, чесноком и укропом, а также свиное рагу „Pajaroog“ с овощами – чтобы получить вкусное и сытное блюдо, достаточно просто добавить к нему картофель.
Мясо свиной рульки от Maks & Moorits, которое готовилось 5 часов, предлагает простой и быстрый вариант для домашней готовки. Даже не самые опытные кулинары смогут легко приготовить вкусный и сытный ужин с богатым вкусом и ароматом.
Ветчина от Maks & Moorits, сделанная из нежного окорока, отлично подходит для завтраков и может дополнить яичницу или частью бутерброда. А предварительно запеченный свиной карбонад с тонкой прослойкой сала можно использовать как основу для сытного ужина или добавить в сэндвич.