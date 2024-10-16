Стефан сделал шаг навстречу мечте! Музыкант открывает свой первый ресторан

3 июня этого года Стефан сообщил публике о своей новой деятельности. „Это долго хранимый секрет, которым я наконец могу поделиться. STEFF GRILL — это фудтрак (автомобиль с едой — прим. ред.), созданный мной и моими друзьями, где я готовлю шашлык только для самых крутых людей (да, вы все крутые),“ — написал музыкант тогда в Instagram, добавив, что все люди очень крутые.