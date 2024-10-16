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16.10.2024, 16:10

Стефан сделал шаг навстречу мечте! Музыкант открывает свой первый ресторан

 
Стефан предложил попробовать шашлык Марьену Высуяле на фестивале Õllesummer в этом году.
Стефан предложил попробовать шашлык Марьену Высуяле на фестивале Õllesummer в этом году.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Музыкант Стефан Айрапетян в начале июня объявил, что займется новой деятельностью — продажей шашлыка. Летом Стефан путешествовал со своим фудтраком по фестивалям, а теперь планирует открыть собственный ресторан в Таллинне.

3 июня этого года Стефан сообщил публике о своей новой деятельности. „Это долго хранимый секрет, которым я наконец могу поделиться. STEFF GRILL — это фудтрак (автомобиль с едой — прим. ред.), созданный мной и моими друзьями, где я готовлю шашлык только для самых крутых людей (да, вы все крутые),“ — написал музыкант тогда в Instagram, добавив, что все люди очень крутые.

Летом Стефан успел побывать со своим фудтраком на нескольких фестивалях, включая Õllesummer и Augustibluus.

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