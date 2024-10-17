Олег Гросс купил Lamborghini за 650 тысяч евро: бизнесмен намерен заработать на суперкаре крупную сумму

Сложно поверить, что очень дорогая машина, покидая магазин, становится еще дороже. Но это так. На вторичном рынке цены на такую модель начинаются от 890 тысяч евро и даже достигают более миллиона.

„Мне это не совсем понятно, но желающие есть“, – сказал Олег Гросс и добавил, что вкладывать деньги в такую ​​машину гораздо выгоднее, чем в новый магазин.

На прошлой неделе в Раквере был зарегистрирован новый Lamborghini Revuelto, и с тех пор автомобиль был уже несколько раз замечен на дорогах. Это не удивительно: раз уж такая машина куплена, то на ней нужно ездить. Продать ее, не спрашивая разрешения у компании Lamborghini, можно только через год, а пробег у машины должен быть не менее 6000 километров.