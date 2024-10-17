Олег Гросс купил Lamborghini за 650 тысяч евро: бизнесмен намерен заработать на суперкаре крупную сумму(11)
Бизнесмен Олег Гросс купил суперкар стоимостью 650 тысяч евро, но не для имиджа, а с целью получения прибыли, пишет dv.ee со ссылкой на Lääne-Virumaa Uudised.
Сложно поверить, что очень дорогая машина, покидая магазин, становится еще дороже. Но это так. На вторичном рынке цены на такую модель начинаются от 890 тысяч евро и даже достигают более миллиона.
„Мне это не совсем понятно, но желающие есть“, – сказал Олег Гросс и добавил, что вкладывать деньги в такую машину гораздо выгоднее, чем в новый магазин.
На прошлой неделе в Раквере был зарегистрирован новый Lamborghini Revuelto, и с тех пор автомобиль был уже несколько раз замечен на дорогах. Это не удивительно: раз уж такая машина куплена, то на ней нужно ездить. Продать ее, не спрашивая разрешения у компании Lamborghini, можно только через год, а пробег у машины должен быть не менее 6000 километров.