Ангелы Victoria’s Secret снова на подиуме. Чем недовольны критики?

Ежегодное шоу Victoria’s Secret проводилось с 1995 по 2018 год, когда его создатели были вынуждены взять перерыв: рейтинги трансляции упали втрое, а в адрес владельцев марки регулярно раздавались обвинения в сексизме, несоответствии духу времени и недостаточно репрезентативной выборке моделей.

Отец-основатель модного показа Эдвард Разек не скрывал своих взглядов, которые в какой-то момент перестали укладываться в рамки политкорректности.

„“А не вывести ли вам на подиум транссексуалов?“ Нет, я думаю, не стоит, — отвечал Разек своим критикам в интервью 2018 года. — Почему нет? Потому что наш показ — это фантазия. Это развлекательное шоу продолжительностью 42 минуты. Вот что это такое“.

„В 2000 году мы попытались сделать спецвыпуск для моделей размера „плюс“. Проект ни у кого интереса не вызвал, — уверял создатель шоу. — И не вызывает до сих пор“.

Критики разнесли интервью в пух и прах. На Разека посыпались обвинения в „создании культуры харассмента и мизогинии“ — так что вскоре тому пришлось уйти в отставку, пишет BBC News Русская служба.

Спустя пять лет шоу вернулось в обновленном виде. Показ прошел в Нью-Йорке, где в качестве модели Victoria’s Sectret дебютировала 50-летняя супермодель Кейт Мосс, вместе со своей 22-летней дочерью Лилой.

Организаторы шоу обещали учесть справедливые замечания критиков — и, в частности, заверили, что на подиуме будут модели самых разных размеров.

Усилия создателей шоу не остались незамеченными, однако нельзя сказать, что критики были в восторге от проделанной работы.

„Шоу Victoria’s Secret вернулось. А зря, — уверяет заголовок обзора модного показа в New York Times. — Несмотря на все крылья, супермоделей и (выступление певицы) Шер, пути назад просто нет“.