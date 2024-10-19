Топчик
19.10.2024, 17:18

ФОТО | Море зовет! Смотрите, кто пришел на открытие новой выставки в Летной гавани

 (2)

В пятницу вечером в музее Летной гавани открылась новая выставка "Знаменитые морские экспедиции“, которая переносит посетителей в эпоху, когда европейские державы стремились обнаружить последние „белые пятна“ на нашей планете. На открытии выставки побывали многие известные люди.

На выставке представлено большое количество иллюстраций, карт и различных артефактов, рассказывающих историю изучения мира с середины XVIII до середины XIX веков, чему способствовало быстрое развитие техники, картографии и естественных наук.

Экспедиции продолжались и после окончания морского похода, поскольку все исследователи публиковали свои путевые заметки, ставшие затем важнейшими научными трудами той эпохи. Заметную роль в открытии мест на нашей планете играли и исследователи с территории современной Эстонии. Заметным вкладом в историю открытий суши стал „Атлас Тихого океана“ Адама Иоганна фон Крузенштерна, который на момент публикации был одним из лучших в Европе. Выставка переносит посетителя в мастерскую Крузенштерна, знакомя с его научными достижениями и подчеркивая важность международных связей в работе картографа.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии