ФОТО | Море зовет! Смотрите, кто пришел на открытие новой выставки в Летной гавани

На выставке представлено большое количество иллюстраций, карт и различных артефактов, рассказывающих историю изучения мира с середины XVIII до середины XIX веков, чему способствовало быстрое развитие техники, картографии и естественных наук.

Экспедиции продолжались и после окончания морского похода, поскольку все исследователи публиковали свои путевые заметки, ставшие затем важнейшими научными трудами той эпохи. Заметную роль в открытии мест на нашей планете играли и исследователи с территории современной Эстонии. Заметным вкладом в историю открытий суши стал „Атлас Тихого океана“ Адама Иоганна фон Крузенштерна, который на момент публикации был одним из лучших в Европе. Выставка переносит посетителя в мастерскую Крузенштерна, знакомя с его научными достижениями и подчеркивая важность международных связей в работе картографа.