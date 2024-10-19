19.10.2024, 17:18
ФОТО | Море зовет! Смотрите, кто пришел на открытие новой выставки в Летной гавани(2)
В пятницу вечером в музее Летной гавани открылась новая выставка "Знаменитые морские экспедиции“, которая переносит посетителей в эпоху, когда европейские державы стремились обнаружить последние „белые пятна“ на нашей планете. На открытии выставки побывали многие известные люди.
На выставке представлено большое количество иллюстраций, карт и различных артефактов, рассказывающих историю изучения мира с середины XVIII до середины XIX веков, чему способствовало быстрое развитие техники, картографии и естественных наук.
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