Певицу Монеточку объявили в розыск

В сентябре стало известно, что против певицы возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей, возложенных на „иностранного агента“ (часть 2 статьи 330.1 УК). Расследование начали из-за то, что Монеточка не ставила в сообщениях в соцсетях плашку „иноагента“.
Минюст РФ объявил певицу „иностранным агентом“ в январе 2023 года. После этого Басманный суд Москвы дважды штрафовал Монеточку за отсутствие маркировки „иностранного агента“ в анонсах концертов и видео. Певице назначили штрафов на 60 тысяч рублей.
Монеточка находится за пределами России.