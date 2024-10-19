Топчик
19.10.2024, 11:12

Певицу Монеточку объявили в розыск

 
Лиза Монеточка в Таллинне
Лиза Монеточка в Таллинне
ФОТО: Delfi Meedia

МВД России объявило в розыск певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), сообщает „Медиазона“ 18 октября. В базе российского МВД не уточняется, по какой статье разыскивается Монеточка, пишет Meduza.

В сентябре стало известно, что против певицы возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей, возложенных на „иностранного агента“ (часть 2 статьи 330.1 УК). Расследование начали из-за то, что Монеточка не ставила в сообщениях в соцсетях плашку „иноагента“.

Минюст РФ объявил певицу „иностранным агентом“ в январе 2023 года. После этого Басманный суд Москвы дважды штрафовал Монеточку за отсутствие маркировки „иностранного агента“ в анонсах концертов и видео. Певице назначили штрафов на 60 тысяч рублей.

Монеточка находится за пределами России.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии