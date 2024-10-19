Певицу Монеточку объявили в розыск

В сентябре стало известно, что против певицы возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей, возложенных на „иностранного агента“ (часть 2 статьи 330.1 УК). Расследование начали из-за то, что Монеточка не ставила в сообщениях в соцсетях плашку „иноагента“.